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Спортдиректор «Зенита»: «Думаю, мы возьмем трех-четырех новичков»

сегодня, 09:33

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о грядущих приобретениях клуба, а также о том, как «сине-бело-голубые» будут подстраиваться под новый лимит на легионеров.

Я не буду называть конкретные цифры трансферного бюджета, но, конечно, мы должны сделать приобретения, которые требует уровень Лиги чемпионов. Кроме того, наша задача – защитить чемпионский титул. Думаю, «Зенит» возьмёт трёх-четырёх новичков. Пока не хотел бы конкретизировать, на какие позиции.

Естественно, изменение лимита окажет своё влияние. Тем более новые правила вступят в силу уже через год. Во-первых, мы должны сократить количество иностранцев. Кто-то будет продан, у кого-то закончится контракт. В целом это не такая уж большая проблема. У нас уже есть план. Однако, выбирая новичков-легионеров, мы должны также помнить об ограничениях. Значит, надо искать более квалифицированных футболистов, которые попадут в число восьми заявленных на сезон. Перед «Зенитом» будет стоять задача сделать акцент на российский рынок. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286
   21 / 687
сегодня в 09:42
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 687
    сегодня в 09:41
    "...сделать акцент на российский рынок." Бакланы усилят развал российского футбола для защиты своего титула!
    Don trambon
    Don trambon
       55 / 687
    сегодня в 09:38
    Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.

    Так разве его не вчера подписали уже?

    Что-бы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что то ненужное, немного перефразируя Матроскина.
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