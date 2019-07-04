Спортдиректор «Зенита»: «Думаю, мы возьмем трех-четырех новичков»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о грядущих приобретениях клуба, а также о том, как «сине-бело-голубые» будут подстраиваться под новый лимит на легионеров.

Я не буду называть конкретные цифры трансферного бюджета, но, конечно, мы должны сделать приобретения, которые требует уровень Лиги чемпионов. Кроме того, наша задача – защитить чемпионский титул. Думаю, «Зенит» возьмёт трёх-четырёх новичков. Пока не хотел бы конкретизировать, на какие позиции.

Естественно, изменение лимита окажет своё влияние. Тем более новые правила вступят в силу уже через год. Во-первых, мы должны сократить количество иностранцев. Кто-то будет продан, у кого-то закончится контракт. В целом это не такая уж большая проблема. У нас уже есть план. Однако, выбирая новичков-легионеров, мы должны также помнить об ограничениях. Значит, надо искать более квалифицированных футболистов, которые попадут в число восьми заявленных на сезон. Перед «Зенитом» будет стоять задача сделать акцент на российский рынок.