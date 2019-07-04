Спортдиректор «Зенита»: «Думаю, мы возьмем трех-четырех новичков»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о грядущих приобретениях клуба, а также о том, как «сине-бело-голубые» будут подстраиваться под новый лимит на легионеров.
Я не буду называть конкретные цифры трансферного бюджета, но, конечно, мы должны сделать приобретения, которые требует уровень Лиги чемпионов. Кроме того, наша задача – защитить чемпионский титул. Думаю, «Зенит» возьмёт трёх-четырёх новичков. Пока не хотел бы конкретизировать, на какие позиции.
Естественно, изменение лимита окажет своё влияние. Тем более новые правила вступят в силу уже через год. Во-первых, мы должны сократить количество иностранцев. Кто-то будет продан, у кого-то закончится контракт. В целом это не такая уж большая проблема. У нас уже есть план. Однако, выбирая новичков-легионеров, мы должны также помнить об ограничениях. Значит, надо искать более квалифицированных футболистов, которые попадут в число восьми заявленных на сезон. Перед «Зенитом» будет стоять задача сделать акцент на российский рынок.
Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.
Купите уже бомжам еще пару составом,что бы не плакали((((
Купите уже бомжам еще пару составом,что бы не плакали((((
Так разве его не вчера подписали уже?
Что-бы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что то ненужное, немного перефразируя Матроскина.
Так разве его не вчера подписали уже?
Что-бы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что то ненужное, немного перефразируя Матроскина.