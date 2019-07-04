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Рибалта: «Все знают: Маркизио – футболист высокого уровня»

сегодня, 10:21

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал уход полузащитника Клаудио Маркизио

Я не считаю его приход ошибкой. Игрок же не виноват, что получил травму. Все знают: Маркизио – футболист высокого уровня. Но для него было не так просто приехать в Россию и быстро адаптироваться.

Он прибыл в Петербург в сентябре, тогда как «Зенит» готовился с июня. Маркизио набирал форму, чтобы выйти на уровень команды, однако травмировался. Поэтому я не понимаю, как можно критиковать его. Если бы Клаудио сыграл больше матчей, можно было бы делать выводы по поводу ошибочности трансфера. Мне кажется, хорошо, когда фигура калибра Маркизио изъявляет желание присоединиться к «Зениту».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   7 / 695
сегодня в 10:31
Мы так и не поняли какой он "виртуоз"
Морозовский
Морозовский
   9 / 695
сегодня в 10:25
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