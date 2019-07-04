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Рахимов - о Глушакове: «Я сторонник, чтобы меньше говорить и больше делать»

сегодня, 11:31

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов спокойно отнесся к переходу в команду бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который заявил о планах побороться за путевку в еврокубки.

Мы не делаем больших заявлений, я считаю, что правильно концентрироваться на том, что происходит, на том, что нужно в каждом матче показывать свой максимум. На данный момент он [Глушаков] перешел к нам, понимая, что есть возможность концентрироваться на футболе. Это хорошие амбиции, но я не сторонник делать какие-то заявления - я сторонник того, чтобы меньше говорить и больше делать.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответил дурман
   128 / 695
сегодня в 11:57
Бесполезно,место в Спартаке занято.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   128 / 695
сегодня в 11:56
Рахимов ты не боись,хватит,ставьте цели высокие,мы поддержим,болельщик подтянется.Глушаков правильно все говорит,он читает наши мысли.Удачи нам.!!!!!!
Морозовский
Морозовский
   9 / 695
сегодня в 11:44
Придётся Дениске заткнуть свой широкий рот!
cska plus
cska plus
   7 / 695
сегодня в 11:36
А губошлёп наоборот, побольше поболтать и поменьше работать.
дурман
дурман
   168 / 695
сегодня в 11:35
В последнее время ты то и делаешь что говоришь
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