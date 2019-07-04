Рахимов - о Глушакове: «Я сторонник, чтобы меньше говорить и больше делать»

Главный тренер «Ахмата» спокойно отнесся к переходу в команду бывшего капитана «Спартака» , который заявил о планах побороться за путевку в еврокубки.

Мы не делаем больших заявлений, я считаю, что правильно концентрироваться на том, что происходит, на том, что нужно в каждом матче показывать свой максимум. На данный момент он [Глушаков] перешел к нам, понимая, что есть возможность концентрироваться на футболе. Это хорошие амбиции, но я не сторонник делать какие-то заявления - я сторонник того, чтобы меньше говорить и больше делать.