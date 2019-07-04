Дзюба: «Больше всех меня любит приобнять Григалава. Он умеет обхватить»

сегодня, 16:41

Нападающий «Зенита» поделился впечатлениями от новой формы команды и рассказал, кто из защитников РПЛ особенно любит придержать его за футболку.

— Мне понравилась форма. Правда, белый вариант чуть больше. Он в глаза лучше бросается. Но еще очень прикольно, что на «Газпром Арене» открыли новый фан-шоп «Зенита». Это грамотно. Надеюсь, будет большой ассортимент детских вещей. И ребята будут сидеть на трибунах в нашей форме. В той же НХЛ такое часто встречается. Скоро первый домашний матч — проверим. Еще надеюсь, что новая экипировка окажется фартовой.

— Зимний вариант формы для РПЛ , считаете, не нужен? Игры ведь и в декабре бывают.

— На «Газпром Арене» — точно нет. А вот где-нибудь — возможно. Календарь ведь новый уже сделали. Человек, который в тот раз создавал его летом, мне уже ответил. Надеюсь, сейчас он делал это зимой. И расписание на этот раз окажется правильным. Действительно, можно же все грамотно распределить. В том числе, зная, что есть наш стадион с крышей, есть Краснодар. Можно меняться, чтобы был футбол, а не другие вещи.

— Кто из защитников больше всего любит хватать вас за майку?

— Они все любят меня приобнять. Но самый — это Григалава. Этот парень умеет обхватить. Из этих рук очень тяжело вырваться.