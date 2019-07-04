Дзюба: «Больше всех меня любит приобнять Григалава. Он умеет обхватить»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от новой формы команды и рассказал, кто из защитников РПЛ особенно любит придержать его за футболку.
— Мне понравилась форма. Правда, белый вариант чуть больше. Он в глаза лучше бросается. Но еще очень прикольно, что на «Газпром Арене» открыли новый фан-шоп «Зенита». Это грамотно. Надеюсь, будет большой ассортимент детских вещей. И ребята будут сидеть на трибунах в нашей форме. В той же НХЛ такое часто встречается. Скоро первый домашний матч — проверим. Еще надеюсь, что новая экипировка окажется фартовой.
— Зимний вариант формы для РПЛ, считаете, не нужен? Игры ведь и в декабре бывают.
— На «Газпром Арене» — точно нет. А вот где-нибудь — возможно. Календарь ведь новый уже сделали. Человек, который в тот раз создавал его летом, мне уже ответил. Надеюсь, сейчас он делал это зимой. И расписание на этот раз окажется правильным. Действительно, можно же все грамотно распределить. В том числе, зная, что есть наш стадион с крышей, есть Краснодар. Можно меняться, чтобы был футбол, а не другие вещи.
— Кто из защитников больше всего любит хватать вас за майку?
— Они все любят меня приобнять. Но самый — это Григалава. Этот парень умеет обхватить. Из этих рук очень тяжело вырваться.
Дзюба, проснись, ты уже уехал из "Спартака"! Оставь свое банное прошлое там!)
Дзюба, проснись, ты уже уехал из "Спартака"! Оставь свое банное прошлое там!)
сказано бакланы
сказано бакланы