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Дзюба: «Больше всех меня любит приобнять Григалава. Он умеет обхватить»

сегодня, 16:41

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от новой формы команды и рассказал, кто из защитников РПЛ особенно любит придержать его за футболку.

— Мне понравилась форма. Правда, белый вариант чуть больше. Он в глаза лучше бросается. Но еще очень прикольно, что на «Газпром Арене» открыли новый фан-шоп «Зенита». Это грамотно. Надеюсь, будет большой ассортимент детских вещей. И ребята будут сидеть на трибунах в нашей форме. В той же НХЛ такое часто встречается. Скоро первый домашний матч — проверим. Еще надеюсь, что новая экипировка окажется фартовой.

— Зимний вариант формы для РПЛ, считаете, не нужен? Игры ведь и в декабре бывают.

— На «Газпром Арене» — точно нет. А вот где-нибудь — возможно. Календарь ведь новый уже сделали. Человек, который в тот раз создавал его летом, мне уже ответил. Надеюсь, сейчас он делал это зимой. И расписание на этот раз окажется правильным. Действительно, можно же все грамотно распределить. В том числе, зная, что есть наш стадион с крышей, есть Краснодар. Можно меняться, чтобы был футбол, а не другие вещи.

— Кто из защитников больше всего любит хватать вас за майку?

— Они все любят меня приобнять. Но самый — это Григалава. Этот парень умеет обхватить. Из этих рук очень тяжело вырваться.

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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead
   126 / 696
сегодня в 18:23
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Узбагоеный
   12 / 696
сегодня в 17:57
У спартачей смотрю одно на уме. )
Мы тут уже выяснили сегодня, что у спартачей в Питере даже есть свой клуб - "Центральная станция", поэтому не удивительно))
Узбагоеный
Узбагоеный
   232 / 696
сегодня в 17:33
У спартачей смотрю одно на уме. )
EAGuar As
EAGuar As
   108 / 696
сегодня в 17:30
Помнит значит тульский Арсенал.
a3r3v3
a3r3v3
   380 / 696
сегодня в 17:15
Дзюбе нравятся мускулистые,волосатые кавказцы)
Заполярный
Заполярный ответил Так Себе Аналитик
   44 / 696
сегодня в 17:09
"Они все любят меня приобнять." Дзюба, проснись, ты уже уехал из "Спартака"! Оставь свое банное прошлое там!)
В СПАРТАКЕ МУЖИКОМ БЫЛ, ПЕРЕШЕЛ В ЗЕНИТ ОБНИМАТЬ НАЧАЛИ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   15 / 696
сегодня в 17:06
Зинку любят, лилеют, боготворят и доят❤🌽
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 696
сегодня в 17:06
"Они все любят меня приобнять."

Дзюба, проснись, ты уже уехал из "Спартака"! Оставь свое банное прошлое там!)
Заполярный
Заполярный
   44 / 696
сегодня в 17:06
У ГРИГАЛАВЫ НЕ СОРВЕШЬСЯ
Литейный 4
Литейный 4 ответил FILL3286
   5 / 696
сегодня в 16:55
Лазурные,обнять,обхватить,шкафчик,шуба сказано бакланы
Филл ты только заголовки читаешь? Сам текст не читаешь? Хотя кому я говорю? Гыгыгы
drug01
drug01
   78 / 696
сегодня в 16:54
Дзюба доволен....
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 696
сегодня в 16:51
Обычно спартачи любители похватать сзади. Гыгыгы
Igo0rek
Igo0rek
   72 / 696
сегодня в 16:48
Ну теперь точно в Европу можно уезжать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   43 / 696
сегодня в 16:48
Вот уже и дзюбу обнимают и прихватывают)). Только то зачем сор из избы выносить😱😁😁.
FILL3286
FILL3286
   18 / 696
сегодня в 16:46
mangoх12
mangoх12
   29 / 696
сегодня в 16:44
Спартаковское прошлое дает о себе знать))
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