Медведев: «Фиолетовая форма нравилась игрокам „Зенита“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о новой форме команды на следующий сезон, а также отметил, что питерцы отказались от фиолетового комплекта экипировки.

Уже и Дзюба сказал, что фиолетовая форма нравилась игрокам. Но ее не будет. Поработаем еще над вариантом третьей формы, предложим что-нибудь интересное, что понравится всем.

Новая форма, с одной стороны, преемственная, а с другой — современная. Появился лозунг «Бейся за „Зенит“ — думаю, этот небольшой по размеру призыв дойдет до сердца каждого игрока и болельщика.

Это наш третий магазин — после Невского и Пулково, — и это не киоск: это 400 квадратных метров, оснащенные современным оборудованием. Это наш шаг на пути создания мегамагазина, который тоже появится на стадионе. Пока стадион работает только во время матчей, то и магазин будет открыт в это время. Но мы стремимся к тому, чтобы каждый день на арене был днем события.