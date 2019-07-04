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Медведев: «Фиолетовая форма нравилась игрокам „Зенита“»

сегодня, 16:25

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о новой форме команды на следующий сезон, а также отметил, что питерцы отказались от фиолетового комплекта экипировки.

Уже и Дзюба сказал, что фиолетовая форма нравилась игрокам. Но ее не будет. Поработаем еще над вариантом третьей формы, предложим что-нибудь интересное, что понравится всем.

Новая форма, с одной стороны, преемственная, а с другой — современная. Появился лозунг «Бейся за „Зенит“ — думаю, этот небольшой по размеру призыв дойдет до сердца каждого игрока и болельщика.

Это наш третий магазин — после Невского и Пулково, — и это не киоск: это 400 квадратных метров, оснащенные современным оборудованием. Это наш шаг на пути создания мегамагазина, который тоже появится на стадионе. Пока стадион работает только во время матчей, то и магазин будет открыт в это время. Но мы стремимся к тому, чтобы каждый день на арене был днем события.

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Все комментарии
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
   190 / 694
сегодня в 16:31
Не надо нам фиолетовую.
FILL3286
FILL3286
   20 / 694
сегодня в 16:28
Главное что от лазурной не отказались((
Людям весело!!!
ХА ХА ХА ХА
Zenit_84
Zenit_84
   131 / 694
сегодня в 16:26
Серьезный магазин
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