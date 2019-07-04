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Левенец: «Я вообще не понимал, что мне за операцию сделали»

сегодня, 20:39

Экс-голкипер «Локомотив» и «Амкара» Иван Левенец признался, что пытался продлить свою карьеру игрока. Напомним, что он повесил бутсы на гвоздь в возрасте 29 лет.

Была проблема, которую никто не мог решить. Мне не могли объяснить, что это за травма, какие упражнения с ней можно делать, какие нельзя. Я вообще не понимал, что мне за операцию сделали. Написали диагноз «деформирующий остеоартрит» и всё.

Вот честно, можете смеяться, но в 2012-м наткнулся на программу «Здоровье» с Еленой Малышевой, смотрю — а там про коленный сустав. Оказалось, что у меня стёрся хрящ под чашечкой, и мне пересаживали живой хрящ на больное место. Спустя столько лет мне наконец объяснили мой диагноз на пальцах. Елена Малышева!

Приехал в Германию, а мне до того времени даже операций не делали никогда. Оказывается, нельзя было вставать на ногу, а я на неё встал. Случилось кровоизлияние в сустав, обострение. Плюс ко всему люди не говорили на русском языке, а я и сам на английском говорю очень плохо. Агент был, когда были деньги — в «Локомотиве». Потом разошлись. Я пробовал заиграть в «Волге», но у них на контракте было пять вратарей. Сказали: «Ну Вань, куда нам шестой?» Понял — наездился, домой пора.

Напомним, что сегодня свою карьеру завершил бывший игрок «Баварии» Арьен Роббен

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил jobss
   12 / 697
сегодня в 21:29
видео с логотипом российского телеканала, по правилам сайта - это нарушение без бана
Ясно, спасибо. Буду иметь в виду.
jobss
jobss ответил Так Себе Аналитик
   132 / 697
сегодня в 21:26
Джобс, а что ты ролик удалил?
видео с логотипом российского телеканала, по правилам сайта - это нарушение без бана
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 697
сегодня в 21:22
Джобс, а что ты ролик удалил?
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 697
сегодня в 21:15
Вот она, российская действительность во всей красе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 697
сегодня в 21:15
Левенец вообще смешной вратарь был, выглядело, как будто медведя в лесу выловили и на ворота поставили, и ловил он примерно так же)))
wingback
wingback
   205 / 697
сегодня в 21:12
Помню матч за Суперкубок. Очень смеялся тогда...
beefs
beefs
   68 / 697
сегодня в 20:56
О чем речь...
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