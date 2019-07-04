Кононов: «Прощание с Зе Луишем было трогательным для всех»

Наставник «Спартака» прокомментировал уход из команды форварда .

Являются ли Луис Адриано и Понсе основными форвардами команды после ухода Зе Луиша? Пока да. Трансферное окно у нас заканчивается в конце августа, тогда и посмотрим. Прощание с Зе было трогательным для всех. Он очень значим для нас не только как игрок, но и как человек. Он не уехал зарабатывать деньги в Китай, а перешел в клуб, в котором должен добиться успеха и двигаться дальше. Он провел в «Спартаке» замечательное время, дал многое команде, болельщики ему благодарны. Футболист повысил свою стоимость и «Спартак» заработал на его переходе. Он наглядный пример того, как нужно поступать игроку, который приходит в любую команду.