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Корчагин: «Ездил на неделю в „Реал“»

сегодня, 20:00

Бывший игрок «Динамо» Эрик Корчагин вспомнил свой просмотр в мадридском «Реале».

Между Францией и ПСВ еще был просмотр в «Реале». Я сыграл на юношеском турнире в Сент-Этьене, забил восемь, стал лучшим бомбардиром. После этого позвонил Сарсания: «Есть вариант показаться в „Милане“ и „Реале“. Куда хочешь?» — «Конечно, в „Реал“!». Съездил на недельку. Потом выступил за сборную на молодежном ЧЕ с Титовым, Бутом и другими. Люди из ПСВ просматривали этот турнир, позвали в Эйндховен. Адвокат уже ушел, но генеральным менеджером там был датчанин, Франк Арнесен. Обещал основной состав, и все же конкуренции я не выдержал. Сложновато конкурировать с Нистелроем, Нилисом и Брюггинком.

В прошлом ходили слухи, что экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо не смог перейти в «Реал» из-за своей внешности

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