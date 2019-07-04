Корчагин: «Ездил на неделю в „Реал“»

Бывший игрок «Динамо» вспомнил свой просмотр в мадридском «Реале».

Между Францией и ПСВ еще был просмотр в «Реале». Я сыграл на юношеском турнире в Сент-Этьене, забил восемь, стал лучшим бомбардиром. После этого позвонил Сарсания: «Есть вариант показаться в „Милане“ и „Реале“. Куда хочешь?» — «Конечно, в „Реал“!». Съездил на недельку. Потом выступил за сборную на молодежном ЧЕ с Титовым, Бутом и другими. Люди из ПСВ просматривали этот турнир, позвали в Эйндховен. Адвокат уже ушел, но генеральным менеджером там был датчанин, Франк Арнесен. Обещал основной состав, и все же конкуренции я не выдержал. Сложновато конкурировать с Нистелроем, Нилисом и Брюггинком.