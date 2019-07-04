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Мусаев: «Показываю новым ребятам, как мы играли в прошлом сезоне»

сегодня, 19:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч идет

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил перед матчем против «Спартака», что его команда намерена показать атакующий футбол в этой встрече.

Доволен первыми двумя матчами, динамикой и движением футболистов. Нам необходимо выдержать серьезный темп подготовки, у нас планируется еще два матча, а дальше будет меньше силовой и прыжковой работы. Совсем неправильно, если будем думать, как бы не проиграть.

Хотим все, что отработали на тренировках, перенести на поле. Нужно развиваться в прессинге. Результат важен, но он, скорее всего, второстепенен, но хотим выиграть турнир. Абсолютно новый центр поля — это большая проблема. Центральной оси не хватает сыгранности, но я доволен динамикой, которую вижу. Показываю новым ребятам, как мы играли в прошлом сезоне.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Мусаев Мурад
Источник: Матч ТВРедакция: Евгений Петров
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beefs
beefs
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сегодня в 19:54
Удачи в новом сезоне...
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