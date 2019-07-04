Мусаев: «Показываю новым ребятам, как мы играли в прошлом сезоне»

Старший тренер «Краснодара» заявил перед матчем против «Спартака», что его команда намерена показать атакующий футбол в этой встрече.

Доволен первыми двумя матчами, динамикой и движением футболистов. Нам необходимо выдержать серьезный темп подготовки, у нас планируется еще два матча, а дальше будет меньше силовой и прыжковой работы. Совсем неправильно, если будем думать, как бы не проиграть.

Хотим все, что отработали на тренировках, перенести на поле. Нужно развиваться в прессинге. Результат важен, но он, скорее всего, второстепенен, но хотим выиграть турнир. Абсолютно новый центр поля — это большая проблема. Центральной оси не хватает сыгранности, но я доволен динамикой, которую вижу. Показываю новым ребятам, как мы играли в прошлом сезоне.