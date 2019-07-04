Арутюнянц: «Чайке придется ответить за свои слова»

Президента «Ростова» Арташес Арутюнянц осудил поведение владельца «Чайки» Андрея Чайки, который оскорбил болельщиков «желто-синих».

Я не понимаю, почему депутат областной думы позволяет вести себя таким образом – оскорбляет наших болельщиков, называет их больными, говорит о каком-то лечении. Во-первых, Андрей Чайка – не доктор, чтобы ставить диагнозы. Во-вторых, руководство «Чайки» ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально. Никому не позволю оскорблять и говорить плохо о наших болельщиках. Я сам болельщик и убежден, что наши болельщики – самые лучшие. Мы разберёмся в ситуации. За каждое оскорбление в адрес клуба и болельщиков придётся ответить. Для меня вообще странно, что команда, которая приехала в Ростов и попросила провести сезон в Ростове, начала так себя вести. Я призываю наших болельщиков не поддаваться на провокации.