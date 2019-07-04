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Арутюнянц: «Чайке придется ответить за свои слова»

сегодня, 19:05

Президента «Ростова» Арташес Арутюнянц осудил поведение владельца «Чайки» Андрея Чайки, который оскорбил болельщиков «желто-синих».

Я не понимаю, почему депутат областной думы позволяет вести себя таким образом – оскорбляет наших болельщиков, называет их больными, говорит о каком-то лечении. Во-первых, Андрей Чайка – не доктор, чтобы ставить диагнозы. Во-вторых, руководство «Чайки» ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально. Никому не позволю оскорблять и говорить плохо о наших болельщиках. Я сам болельщик и убежден, что наши болельщики – самые лучшие. Мы разберёмся в ситуации. За каждое оскорбление в адрес клуба и болельщиков придётся ответить. Для меня вообще странно, что команда, которая приехала в Ростов и попросила провести сезон в Ростове, начала так себя вести. Я призываю наших болельщиков не поддаваться на провокации.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   468 / 694
сегодня в 20:19
Ростовским дали в футбол поиграть, ведут себя хуже свиней.
112910415
112910415
   34 / 694
сегодня в 20:17
да, многие чайки ведут себя по-бакланьи ...
Морро
Морро
   429 / 694
сегодня в 19:47
Хоть и Чайка, а повел себя как кукушка.
борька
борька
   74 / 694
сегодня в 19:33
Склоки начались, это плохо
Аксинья
Аксинья ответил FILL3286
   63 / 694
сегодня в 19:16
Зенит оскорбляет каждый день всех,ну им можно,президент то ихний купленный(((
Так чайка она сестра баклану...
161регион
161регион
   51 / 694
сегодня в 19:12
Запахло жареным))))
161регион
161регион
   51 / 694
сегодня в 19:11
Все верно сказано....
FILL3286
FILL3286
   17 / 694
сегодня в 19:09
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