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Аршавин: «Сегодня „Спартак“ выиграет по пенальти»

сегодня, 19:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч идет

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин сделал прогноз на поединок Кубка «Матч Премьер» между «Спартаком» и «Краснодаром».

Ранее спрашивали меня, я сказал, что «Спартак» выиграет по пенальти, поэтому и сейчас останусь при своем мнении.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Аршавин Андрей
Источник: Матч ТВРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Begemott
Begemott
   142 / 694
сегодня в 20:12
Если Краснодар не выиграет, то грош ему цена.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 20:01
Пенальти уже в товарняках покупают.Федун как обычно. Что за люди такие.
JY_918
JY_918
   286 / 694
сегодня в 19:52
Краснодар выиграет без пенальти.
STVA 1
STVA 1
   30 / 694
сегодня в 19:45
Поглядим .
FILL3286
FILL3286
   17 / 694
сегодня в 19:29
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