Аршавин: «Сегодня „Спартак“ выиграет по пенальти»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин сделал прогноз на поединок Кубка «Матч Премьер» между «Спартаком» и «Краснодаром».
Ранее спрашивали меня, я сказал, что «Спартак» выиграет по пенальти, поэтому и сейчас останусь при своем мнении.
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин сделал прогноз на поединок Кубка «Матч Премьер» между «Спартаком» и «Краснодаром».
Ранее спрашивали меня, я сказал, что «Спартак» выиграет по пенальти, поэтому и сейчас останусь при своем мнении.
И само главное,что дырофееву43 снова парочку в ДОМИК пустили.
И само главное,что дырофееву43 снова парочку в ДОМИК пустили.