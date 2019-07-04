Сафонов: «Рады, что получилось победить»

Голкипер «Краснодара» подвел итоги Кубка «Матч Премьер».

Есть приятное чувство, что мы выполнили задачу, безусловно рады, что получилось набрать девять очков и выиграть все матчи. Думаю, это хороший показатель в преддверии начала чемпионата. Рады что хорошо проходит сбор, но еще не время расслабляться, у нас здесь два матча впереди, поэтому эмоции не расплескиваем.

Не смогу выделить какой-то один матч, все команды на турнире качественные, все соперники достойные. Сейчас мы проведем парочку матчей, потренируемся и к сезону будем готовы еще лучше, чем сейчас.