ГлавнаяНовости

Сафонов: «Рады, что получилось победить»

сегодня, 22:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги Кубка «Матч Премьер».

Есть приятное чувство, что мы выполнили задачу, безусловно рады, что получилось набрать девять очков и выиграть все матчи. Думаю, это хороший показатель в преддверии начала чемпионата. Рады что хорошо проходит сбор, но еще не время расслабляться, у нас здесь два матча впереди, поэтому эмоции не расплескиваем.

Не смогу выделить какой-то один матч, все команды на турнире качественные, все соперники достойные. Сейчас мы проведем парочку матчей, потренируемся и к сезону будем готовы еще лучше, чем сейчас.

Все новости
Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Сафонов Матвей  Стадион «Шпаркассе Пеллау»
Источник: Матч ТВРедакция: Евгений Петров
Поделиться
Другие материалы по теме
Сантос: «Меня очень хорошо приняли в „Зените“»
Сегодня, 23:40 Комментарии3
Кононов: «Игроки впервые почувствовали, что такое нагрузки на самом деле»
Сегодня, 23:30 Комментарии3
Вандерсон: «Думаю, что всё идет по плану»
Сегодня, 23:05 Комментарии0
Мартынович: «Никто не хотел проигрывать»
Сегодня, 22:37 Комментарии0
Понсе: «Мне все очень нравится в „Спартаке“»
Сегодня, 22:26 Комментарии3
Ари: «Мне нравится побеждать „Спартак“»
Сегодня, 22:09 Комментарии19
Обсудить
Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   152 / 698
сегодня в 22:46
Да и побеждать некого было, свиньи давно не конкурентны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100