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Черчесов: «Смотрим, как игроки проявляют себя под нагрузками»

сегодня, 21:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Наставник сборной России Станислав Черчесов подвел итоги Кубка «Матч Премьер».

Для тренерского штаба это большой бонус, что четыре ведущие российские команды играют на одном турнире, всех можно и в играх посмотреть, и тренировочные процессы увидеть, собрали много информации, которую нужно осмыслить.

Конечно, все мы не расскажем, на что обращаем внимание, но следим за тем, кто как относится к определенным моментам. Допустим если брать игру «Краснодар» — «Спартак», то можно сказать, что «быки» подошли ответственнее к своим моментам. В частности смотрим, как игроки проявляют себя под нагрузками, ну и изначально видим, как и кто с каким настроем готовится к сезону. А наш опыт подсказывает, что те кто были лучшими на сборах, потом хорошо себя проявляют в сезоне. Ну и соответственно тренерскому штабу потом легче принимать те или иные решения.

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Все комментарии
Prichal
Prichal
   286 / 697
сегодня в 22:09
Это ростов то ведущая команда, из года в год с пердив стремящаяся?
Faustello
Faustello
   5 / 697
сегодня в 21:47
Черчесов:
- смотрим с Агузаровым (не агентом) кого бы из молодых нахлобучить....Не ну а чё, я в сборную так то приглашаю )))
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