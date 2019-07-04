Черчесов: «Смотрим, как игроки проявляют себя под нагрузками»

Наставник сборной России подвел итоги Кубка «Матч Премьер».

Для тренерского штаба это большой бонус, что четыре ведущие российские команды играют на одном турнире, всех можно и в играх посмотреть, и тренировочные процессы увидеть, собрали много информации, которую нужно осмыслить.

Конечно, все мы не расскажем, на что обращаем внимание, но следим за тем, кто как относится к определенным моментам. Допустим если брать игру «Краснодар» — «Спартак», то можно сказать, что «быки» подошли ответственнее к своим моментам. В частности смотрим, как игроки проявляют себя под нагрузками, ну и изначально видим, как и кто с каким настроем готовится к сезону. А наш опыт подсказывает, что те кто были лучшими на сборах, потом хорошо себя проявляют в сезоне. Ну и соответственно тренерскому штабу потом легче принимать те или иные решения.