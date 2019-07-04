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Мусаев: «Выигрывать приятно, но нельзя долго радоваться»

сегодня, 21:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Спартаком» в рамках Кубка «Матч Премьер».

Мы рады победить. Понимаю, что это успех, выигрывать приятно, нельзя долго радоваться. Впереди сезон, на данный момент мы — лучшие. Важно, что действия в центре поля с каждой игрой улучшались. Расстроены из-за травмы Скопинцева, он пропустит месяц. Рады, что удается налаживать взаимосвязь. Команда показала отличную игру, но есть куда расти. На сборах нельзя быть каждый день в играх. У нас нет времени передохнуть, на следующий день сыграют футболисты, которые получили мало игрового времени в матче со «Спартаком». 

Уверен, что Шапи скоро себя проявит. У него очень серьезный конкурент — Вандерсон, но, надеюсь, что Шапи станет одним из лучших крайних нападающих. Для всех наших игроков турнир в Австрии стал хорошим опытом.

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Slepowron
Slepowron
сегодня в 22:07
Про Шапи: чем сильней у тебя конкурент, тем больше опыта ты приобретаешь. Если Вандерсон ещё немного прибавит, то его точно куда нибудь заберут типа АПЛ.
beefs
beefs
   68 / 697
сегодня в 21:57
А ч то со Скопинцевым?
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