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Сантос взял в «Зените» 3-й номер, Ригони вернул «десятку»

сегодня, 02:00

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос будет выступать за петербургский клуб под 3-м номером.

Также пресс-служба «Зенита» сообщила о смене игровых номеров у 4-х футболистов. Эмилиано Ригони вернул себе майку с 10-м номером, а 24-й взял Эмануэль МамманаВильмар Барриос будет играть под «пятёркой», Денис Терентьев, «тройка» которого досталась Сантосу, выбрал себе номер 49.

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Zenit_84
Zenit_84
   140 / 702
сегодня в 02:18
Удачи с новыми номерами!
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