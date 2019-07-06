Сантос взял в «Зените» 3-й номер, Ригони вернул «десятку»

сегодня, 02:00

Новичок «Зенита» будет выступать за петербургский клуб под 3-м номером.

Также пресс-служба «Зенита» сообщила о смене игровых номеров у 4-х футболистов. вернул себе майку с 10-м номером, а 24-й взял , будет играть под «пятёркой», , «тройка» которого досталась Сантосу, выбрал себе номер 49.