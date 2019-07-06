Сантос взял в «Зените» 3-й номер, Ригони вернул «десятку»

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос будет выступать за петербургский клуб под 3-м номером.
Также пресс-служба «Зенита» сообщила о смене игровых номеров у 4-х футболистов. Эмилиано Ригони вернул себе майку с 10-м номером, а 24-й взял Эмануэль Маммана, Вильмар Барриос будет играть под «пятёркой», Денис Терентьев, «тройка» которого досталась Сантосу, выбрал себе номер 49.
Новые номера зенитовцев:— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 5 июля 2019 г.
Дуглас Сантос — 3⃣
Вильмар Барриос — 5⃣
Эмилиано Ригони — 1⃣0⃣
Эмануэль Маммана — 2⃣4⃣
Денис Терентьев — 4⃣9⃣ pic.twitter.com/ASxroTB0ml