Тренер «Спартака» Карседо назвал Дзюбу большим футболистом

сегодня, 16:59

Нападающий Артем Дзюба является большим футболистом, он был важным игроком для московского «Спартака» и сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Спартака» Хуан Карседо.

Карседо возглавил «Спартак» в начале января. Ранее он работал в клубе в 2012 году в штабе Унаи Эмери, тогда же Дзюба играл за красно-белых.

«Дзюба — это большой игрок, он был важен как для „Спартака“, так и для сборной России. Могу сказать только хорошее о нем. Мы еще с ним увидимся во второй части сезона», — сказал Карседо.

Новый главный тренер «Спартака» подписал контракт с клубом до лета 2028 года.

«Да, я много работал с Унаи Эмери в одном штабе. Наша совместная работа повлияла на меня. Но я другой тренер. Я хочу видеть привлекательный футбол, понимаю, насколько большой этот клуб», — добавил Карседо.

Похоже это Хуан посоветовавшись со своим товрищем Унаи , зная каким бывает несдержанным на язык Дзюба - решил действовать на опережение и "умаслил" через прессу Тёму . Что бы тот чего нибудь такого нелицеприятного "не отчебучил" - а то за ним не задержится. Да и сказал Карседо правду - Дэюба - большой , крупный мужчина...)
