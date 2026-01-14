Тренер «Спартака» Карседо назвал Дзюбу большим футболистом

1768399189

сегодня, 16:59

Нападающий является большим футболистом, он был важным игроком для московского «Спартака» и сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Спартака» .

Карседо возглавил «Спартак» в начале января. Ранее он работал в клубе в 2012 году в штабе Унаи Эмери, тогда же Дзюба играл за красно-белых.

«Дзюба — это большой игрок, он был важен как для „Спартака“, так и для сборной России. Могу сказать только хорошее о нем. Мы еще с ним увидимся во второй части сезона», — сказал Карседо.

Новый главный тренер «Спартака» подписал контракт с клубом до лета 2028 года.

«Да, я много работал с Унаи Эмери в одном штабе. Наша совместная работа повлияла на меня. Но я другой тренер. Я хочу видеть привлекательный футбол, понимаю, насколько большой этот клуб», — добавил Карседо.