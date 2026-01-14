Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБлаготворительность

Ребенку из Донбасса организовали встречу с игроком «Шахтера»

сегодня, 14:14

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога вручил подарки троим детям из Донбасса в рамках акции «Елка желаний». Полпред также организовал для одного из них встречу с руководителем ФК «Шахтер» Виктором Грызловым и игроком команды Андреем Лагодой.

«Елка желаний» добралась до Донбасса. Лично встретился с юными жителями ДНР, чьи желания снял в рамках благотворительной акции. Шестилетний Мирон из Макеевки мечтал о футбольном мяче. Я решил не просто сделать подарок, а подготовил настоящий сюрприз для любителя спорта. В гости пришел вместе с руководителем футбольного клуба «Шахтер» Виктором Грызловым и игроком команды Андреем Лагодой", — написал Жога в своем телеграм-канале, уточнив, что вместо одного мяча ребенок получил три, а также рюкзак со спортивной формой.

Полпред добавил, что также подарил синтезатор и сладкие подарки десятилетнему мальчику, а шестилетней девочке — кресло-кокон. Оба ребенка живут в Донецке.

Подписывайся в ВК
Все новости
Шахтер
Источник: itar-tass.com
Благотворительный футбольный турнир в поддержку Алдонина состоялся в Москве
15 декабря 2025
Шишкарев сделает взнос для помощи бывшему футболисту Алдонину
04 декабря 2025
На «Анжи-Арене» в Дагестане прошел «Матч добра» по инклюзивному футболу
19 сентября 2025
Роналду: «Вчера у меня появился новый друг»
07 сентября 2025
Благотворительный футбол артистов собрал 5 млн рублей в Фонд Хабенского
07 сентября 2025
Криштиану Роналду исполнил мечту онкобольного армянского фаната
06 сентября 2025
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 16:48
...правильного,заслуженного Мира на Земле, всем нам,нашим детям,нашим внукам!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 