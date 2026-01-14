Дзюба рассказал, что планировал попробовать стать актером

1768391224

сегодня, 14:47

Лучший бомбардир среди российских футболистов, четырехкратный чемпион России планировал попробовать себя в качестве киноактера в период неопределенности в своей спортивной карьере. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

В 2024 году Дзюба сыграл самого себя в сериале «Бедный олигарх».

«Такие мысли [развиваться в кино] были, если честно, особенно в период, когда не понимал, продолжу карьеру или нет, думал попробовать пойти в кино. Меня часто зовут, очень много предложений, в том числе на главные роли, чуть ли не целый фильм готовы под меня делать. И это был бы интересный опыт, я даже готовился к нему, но футбол победил, скажем так», — сказал Дзюба.

«Роль мечты? Я бы хотел сыграть какого-нибудь варяга или викинга. Чтобы было побольше драк с мечами. Люблю все историческое с драками», — добавил он.