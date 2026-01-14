Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Дзюба рассказал, что планировал попробовать стать актером

сегодня, 14:47

Лучший бомбардир среди российских футболистов, четырехкратный чемпион России Артем Дзюба планировал попробовать себя в качестве киноактера в период неопределенности в своей спортивной карьере. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

В 2024 году Дзюба сыграл самого себя в сериале «Бедный олигарх».

«Такие мысли [развиваться в кино] были, если честно, особенно в период, когда не понимал, продолжу карьеру или нет, думал попробовать пойти в кино. Меня часто зовут, очень много предложений, в том числе на главные роли, чуть ли не целый фильм готовы под меня делать. И это был бы интересный опыт, я даже готовился к нему, но футбол победил, скажем так», — сказал Дзюба.

«Роль мечты? Я бы хотел сыграть какого-нибудь варяга или викинга. Чтобы было побольше драк с мечами. Люблю все историческое с драками», — добавил он.

Подписывайся в ВК
Все новости
Игнатьев прокомментировал назначение Артиги тренером «Рубина»
Сегодня, 14:26
Дзюба назвал атмосферу в «Акроне» сильной и дружеской
Сегодня, 11:47
Дзюбу шокировал вызов в сборную России в 2025 году
Сегодня, 10:39
Баринов назвал решение об уходе из «Локомотива» самым сложным в жизни
Вчера, 21:27
Карседо рассказал о разговоре с Эмери после назначения тренером «Спартака»
Вчера, 21:17
Дзюба с интересом воспринял переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Вчера, 21:10
Все комментарии
u669hmrerasp
u669hmrerasp
сегодня в 17:08
Тут думаю у него всё впереди
tgst27xpan2t
tgst27xpan2t
сегодня в 16:43
Его первая же эпизодическая роль сразу просто взорвала эфир
drug01
drug01
сегодня в 16:40
Все ещё впереди сейчас гоняй мяч пока есть желание..
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:15
актером короткометражек
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 