Игнатьев прокомментировал назначение Артиги тренером «Рубина»

сегодня, 14:26

Испанец Франк Артига должен проявить себя на посту главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» и показать результаты. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2027 года. 13 января «Рубин» объявил об уходе с поста главного тренера Рашида Рахимова.

«Пока что Франк Артига — неизвестный тренер. Он должен проявить себя и начать работать в клубе по-настоящему. Конечно, по первым шагам будет сложно определить его концепцию и направление, но дальше, по мере появления результатов, будем смотреть на него», — сказал Игнатьев.

Артиге 49 лет, 10 января он покинул пост главного тренера ангольского клуба «Петру Атлетику», специалист возглавлял команду с июня 2025 года. С июня 2024-го по апрель 2025-го испанец тренировал подмосковные «Химки». В январе 2023 года он возглавил московскую «Родину-2», в октябре того же года его назначили на должность главного тренера основной команды. По итогам сезона-2023/24 «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, а испанец покинул команду. С 2010 по 2021 год он работал в академии испанской «Барселоны».

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. На счету команды 23 очка по итогам 18 туров.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:21
Кому не было лень, все высказались... Выскажу и я свое мнение — хуже точно не станет, посмотрим в деле.
n5pw37fegsqw
n5pw37fegsqw
сегодня в 16:22
Два парадокса : 1. Рубин со времён выхода в Премьер-лигу с Бердыевым никогда не играл в яркий атакующий футбол.. с чего вдруг решили начать? 2. С чего они решили ,что этот тренер сможет поставить им такой стиль?
