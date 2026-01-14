Игнатьев прокомментировал назначение Артиги тренером «Рубина»

1768389974

сегодня, 14:26

Испанец Франк Артига должен проявить себя на посту главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» и показать результаты. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России по футболу .

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2027 года. 13 января «Рубин» объявил об уходе с поста главного тренера Рашида Рахимова.

«Пока что Франк Артига — неизвестный тренер. Он должен проявить себя и начать работать в клубе по-настоящему. Конечно, по первым шагам будет сложно определить его концепцию и направление, но дальше, по мере появления результатов, будем смотреть на него», — сказал Игнатьев.

Артиге 49 лет, 10 января он покинул пост главного тренера ангольского клуба «Петру Атлетику», специалист возглавлял команду с июня 2025 года. С июня 2024-го по апрель 2025-го испанец тренировал подмосковные «Химки». В январе 2023 года он возглавил московскую «Родину-2», в октябре того же года его назначили на должность главного тренера основной команды. По итогам сезона-2023/24 «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, а испанец покинул команду. С 2010 по 2021 год он работал в академии испанской «Барселоны».

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. На счету команды 23 очка по итогам 18 туров.