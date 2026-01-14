Top.Mail.Ru
Дзюба рассказал, почему отдал сына в футбольную школу «Динамо»

сегодня, 16:31

Одной из причин, почему четырехкратный чемпион России по футболу в составе петербургского «Зенита», воспитанник московского «Спартака» Артем Дзюба отдал своего сына в школу московского «Динамо», стала большая история бело-голубых. Об этом Дзюба рассказал «Спорт-Экспрессу».

"Это моя гордость, он прямо динамовец. Почему «Динамо»? Выбирали лучшие школы, на слуху сейчас «Чертаново» и «Динамо». Остановились на второй, там и клуб с большой историей, и территориально недалеко от дома. Могли попробовать и в «Локомотив», и в «Спартак», но я сам был больше за «Динамо», — сказал Дзюба.

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром среди российских футболистов, а также лучшим бомбардиром сборной России. С 2024 года нападающий выступает за тольяттинский «Акрон», ранее он был игроком московских «Спартака» и «Локомотива», «Зенита», томской «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала» и турецкого клуба «Адана Демирспор».

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:42
А так, узнал...(((
Ссылка в сегодняшней рубрике "Реал намерен оставить Арбелоа на следующий сезон".
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:34
...подскажи,как ссылку найти?!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:32
...а так?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:31
Нет, не знаю.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:30
...Вить, Золотовицкого Игоря знаешь(актер) сегодня скончался!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:30
Я в рубрике про Арбалоа ссылки оставил. Прочти, там интересно...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:23, ред.
...Хорошо не сдержался! Я там на жалобу нажал случайно!
Просьба Админов не реагировать!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:21
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 17:15
      Capral
      Capral ответ shur (раскрыть)
      сегодня в 17:13
      Истоки давно сломаны, жаль, что ты этого не видишь.............................
      Capral
      Capral ответ shur (раскрыть)
      сегодня в 17:12, ред.
      Дал, то, что заслужили, и дети тут- ни причем.
      shur
      shur ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 17:08
      ...Витя с корнем хочешь память о Динамо вырвать? Это же дети,они то здесь причем? Х-й с ним с твоими Банкирами, но истоки ломать
      не надо! "Так называемое" ,ну ты дал!!!
      CHEНOV
      CHEНOV
      сегодня в 17:07
      Нормально честно сказал: "территориально недалеко от дома", что логично. Остальное уже додумали.
      Capral
      Capral
      сегодня в 17:03
      Клуб с большими традициями и историей был когдато, пока был настоящим. А что касается того, чья академия выдает больше молодых талантов, то в России- это как минимум ЦСКА и Локомотив. А кто, из так называемого Динамо вышел? Кто- Захарян, который три года никак не остепенится в Испании или Тюкавин, которым никто не интересуется из Европы???
      Дзюбе лучше порно своё снимать, чем говорить.................................
      Варвар7
      Варвар7
      сегодня в 17:02, ред.
      Исчерпывающее объяснение о муках выбора...)))
      Гость
