1768397513

сегодня, 16:31

Одной из причин, почему четырехкратный чемпион России по футболу в составе петербургского «Зенита», воспитанник московского «Спартака» отдал своего сына в школу московского «Динамо», стала большая история бело-голубых. Об этом Дзюба рассказал «Спорт-Экспрессу».

"Это моя гордость, он прямо динамовец. Почему «Динамо»? Выбирали лучшие школы, на слуху сейчас «Чертаново» и «Динамо». Остановились на второй, там и клуб с большой историей, и территориально недалеко от дома. Могли попробовать и в «Локомотив», и в «Спартак», но я сам был больше за «Динамо», — сказал Дзюба.

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром среди российских футболистов, а также лучшим бомбардиром сборной России. С 2024 года нападающий выступает за тольяттинский «Акрон», ранее он был игроком московских «Спартака» и «Локомотива», «Зенита», томской «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала» и турецкого клуба «Адана Демирспор».