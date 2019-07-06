Маркиньос: «С диареей непросто играть против Месси»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос признался, что чувствовал себя нехорошо во время полуфинального матча Кубка Америки-2019 против Аргентины (2:0).

Да, это было непросто. Месси играл с вдохновением, не только он, а вся сборная Аргентины. Они провели отличный матч. Нам удалось справиться с атаками аргентинцев. Порой им не везло, мяч попадал в перекладину, а Алиссон совершал прекрасные сейвы.

В день игры у меня был вирус, я не выходил из отеля. Было очень тяжело, меня рвало, была диарея. Я всё же смог сыграть, но эти усилия привели к ухудшению состояния, и мне пришлось покинуть поле раньше времени.