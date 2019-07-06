ГлавнаяНовости

Маротта: «Икарди и Наингголан не входят в планы „Интера“»

сегодня, 16:21

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в интервью Sky Sport Italia заявил, что клуб не рассчитывает на полузащитника Раджу Наингголана и нападающего Мауро Икарди.

При создании проекта нужно подбирать правильных людей.

У нас была возможность пообщаться с игроками. При всём уважении к их контрактам, мы объяснили позицию клуба, а это, как я считаю, самое важное. Оба футболиста отлично знают, что не входят в наши планы. Это не значит, что мы сомневаемся в их таланте или способностях, лично я считаю их прекрасными игроками. Талант выигрывает матчи, но побеждают в чемпионате команды, а это наша цель.

Одно дело, что Икарди выставлен на трансфер, и совсем другое - контрактные обязательства. У нас есть соглашение, по которому игроку должно предоставляться право принимать участие в тренировках, и мы не собираемся это право у него отнимать. А вот выбор состава - это уже дело тренера.

По слухам, Икарди может перейти в «Наполи».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиЛюка Зидан может продолжить карьеру во втором дивизионе Испании
Сегодня, 16:18 Комментарии1
СМИ: Тео Эрнандес стал игроком «Милана»
Сегодня, 14:23 Комментарии4
СлухиПСЖ дважды предлагал Неймара «Реалу»
Сегодня, 14:01 Комментарии7
Слухи«Ювентус» рассчитывает, что де Лигт пройдет медосмотр в среду
Сегодня, 12:56 Комментарии3
Заха отказался комментировать слухи о его переходе в «Арсенал»
Сегодня, 12:42 Комментарии0
СлухиКуадрадо может продолжить карьеру в Китае
Сегодня, 12:10 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Камелошка
   8 / 710
сегодня в 17:25
Бяда ниродзурцы. Засланый гобб разваливает вернувшийся ИНТЕР. Как можно выгонять элитного самца и лучшего собутыльника серии А? Так и не с кем будет выпить за золотой требл.
Я надеюсь, в планы "Интера" входит Серия В, отличное место для этого клуба
allemz
allemz
   54 / 710
сегодня в 17:18
Зачем только Наингголан из Ромы уходил?
Из римского триария в миланского алкаша
cska plus
cska plus
   10 / 710
сегодня в 17:13
Мне нравится, что Икарди послали подальше.
Камелошка
Камелошка
   621 / 710
сегодня в 16:46
Бяда ниродзурцы. Засланый гобб разваливает вернувшийся ИНТЕР.
Как можно выгонять элитного самца и лучшего собутыльника серии А? Так и не с кем будет выпить за золотой требл.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Manny_Pacquiao
   134 / 710
сегодня в 16:39
А помните как икарди выпендривался весной?
а сейчас выпендривается клуб. Если Икарди хочет остаться в клубе,то его агент должен приложить максимум усилий,а поверьте она это может.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   671 / 710
сегодня в 16:37
А помните как икарди выпендривался весной?
dimagas1
dimagas1
   96 / 710
сегодня в 16:28
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   228 / 710
сегодня в 16:28
    particular
    particular
       2 / 710
    сегодня в 16:26
    Снова "создание проекта"...
    Понятие командной игры в футбол вымывается и нивелируется...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100