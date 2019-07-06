Маротта: «Икарди и Наингголан не входят в планы „Интера“»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в интервью Sky Sport Italia заявил, что клуб не рассчитывает на полузащитника и нападающего .

При создании проекта нужно подбирать правильных людей.

У нас была возможность пообщаться с игроками. При всём уважении к их контрактам, мы объяснили позицию клуба, а это, как я считаю, самое важное. Оба футболиста отлично знают, что не входят в наши планы. Это не значит, что мы сомневаемся в их таланте или способностях, лично я считаю их прекрасными игроками. Талант выигрывает матчи, но побеждают в чемпионате команды, а это наша цель.

Одно дело, что Икарди выставлен на трансфер, и совсем другое - контрактные обязательства. У нас есть соглашение, по которому игроку должно предоставляться право принимать участие в тренировках, и мы не собираемся это право у него отнимать. А вот выбор состава - это уже дело тренера.