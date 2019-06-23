Отряд по спасению «Милана»

сегодня, 12:30

Опыты на «Милане» продолжаются. Новая революционная команда теперь будет ломать и строить. «Соккер.ру» описывает бригаду спасателей-строителей.

На «Милан» последних лет больно смотреть. Не только болельщикам клуба, но и нейтральным зрителям. Причем больно смотреть не столько на то, что показывают «россонери» на поле – это бывает очень разным. Боль вызывает то, что происходит в «Милане» как в структуре, так и в административной единице.

Потому что мало какой клуб, особенно с таким именем и историей, вот так лихорадочно пытается отыскать поводырей. Перед стартом активной подготовки к новому сезону «Милан» укомплектовал команду – команду управленцев, которые поведут «россонери» к возрождению и новым успехам.

Безусловно, самой заметной фигурой в отряде спасения является Мальдини. Когда-то он упрекал «Милан» в том, что в клубе перестали доверять легендам. Когда-то он отказывался от сомнительных предложений китайского владельца о возвращении. И только когда «Милан» оказался в руках американского концерна Elliott, Мальдини согласился, приняв роль технического директора.

Мы сейчас живем в эпоху, когда недавно великие игроки, футбольные легенды занимают все больше ключевых управленческих постов. Это несколько ломает восприятие и вызывает чаще всего один вопрос: а справится ли? Ведь нет соответствующего опыта – только житейский, только опыт игрока. Играть на поле менеджмента – это совсем другое дело. Но это еще и большая ответственность.

Ведь Мальдини невероятно любим фанатами «Милана», с его легендарностью ничего не сравнится. А если облажается? Как это скажется на отношениях? Ведь пришел в «Милан» Мальдини, толком не потренировавшись «на кошках». Сразу взялся за именитую команду, да еще и за клуб, в котором сам живая легенда. Справедливости ради надо заметить, что кое-какой опыт у него был. Все же он поработал с Леонардо в роли директора по спортивному развитию, что бы это ни значило. Теперь у него в тандеме будет другой известный напарник.

Еще одна легенда. Хорват посвятил «Милану» в качестве игрока десять лет жизни. Это человек разносторонних способностей и увлечений. Один из немногих, кто сразу сказал, что тренером становиться не собирается – не хочет тратить нервы дополнительно вдобавок к тем, которые растерял будучи игроком. Поэтому бронзовый призер ЧМ -1998 искал себя всюду.

У него есть даже свой престижный ресторан, он получил ученую степень историка, успел потрудиться журналистом и аналитиком на телевидении, колумнистом в газетах. Даже теннисом занялся в какой-то момент. Личность увлекающаяся и готовая идти на риск и принимать вызовы, хоть и говорит, что тренерство не привлекает.

В 2016 году начал карьеру чиновника, получив пост заместителя генерального секретаря ФИФА . Казалось бы, что слаще места не придумать, можно пахать дальше по этой стезе и вообще дорасти до президента главной футбольной структуры мира – там рукой подать, особенно с таким именем-то. Но привыкший к метаниям Бобан и это занятие оставил, откликнувшись на приглашение стать футбольным директором «Милана».

Не каждый согласится на такой размен и пойдет в кризисный клуб. Но Звонимир опять поддался желанию попробовать что-то новое. Их тандем с Мальдини вызывает огромный интерес. И кое-какой управленческий опыт у Бобана есть.

Фредерик Массара

На фоне Мальдини и Бобана фигура Массары кажется загадочной. Его пригласили на пост спортивного директора, однако уже сейчас понятно, где может быть заложен конфликт. Тонким местом потенциально может стать взаимодействие Массары с Мальдини и Бобаном, их способность находить компромисс и принимать оптимальные решения по трансферной политике, например, особенно в условиях давления от УЕФА с его финансовым фэйр-плей.

Массара при этом обладает опытом – он работал в «Роме», в китайском «Цзянсу Сунин», в «Палермо». Нельзя сказать, что Массара снискал себе славу, трудясь в роли спортивного директора в этих клубах. Поэтому назначение может вызывать вопросы, а кто-то уже сейчас не сомневается, что Массара в лучших традициях «Милана» последних лет очень скоро покинет свой пост – при первой же осечке на рынке или даже на поле.

А это человек, которому придется отдуваться за все в первую очередь. И первое же громкое, но одновременно с тем спорное решение тандема Мальдини-Бобан. Считается, что именно они пригласили Джампаоло на пост главного тренера. Проблема Марко в том, что за 20-летнюю тренерскую карьеру специалист ничего не выиграл, да и в списке клубов, с которыми он работал, тяжело отыскать гранд.

Попробуйте сами: «Пескара», «Тревизо» и «Асколи», где он был ассистентом главного, а затем «Кальяри», «Сиена», «Катания», «Чезена», «Брешия», «Кремонезе», «Эмполи» и «Сампдория», где он был главным. Причем из некоторых его увольняли за провальные результаты. Более-менее заметным можно считать последний опыт в «Сампдории» - под его началом генуэзцы демонстрировали все же какой-никакой стильный футбол, который показывал мысль тренера. Возможно, Мальдини и Бобан как раз оценили прогресс Джампаоло и его «Сампдории», решив, что сейчас самый подходящий момент выводить Джампаоло в роль тренера топ-команды, но для начала «Милан» нужно к этому статусу вернуть, о чем и сам Марко сказал:

История «Милана» показывает нам, что клуб наряду с результатом делал ставку на красоту и эстетику футбола. Еще лучшим объяснением будет то, что «Милан» обладает хорошей культурой футбола, то есть способен достигать успеха благодаря привлекательной игре. Я не настолько самодоволен, чтобы сравнивать себя с «Миланом» прошлого, но тот футбол должен стать нашей целью. Мы должны играть в завораживающий футбол и побеждать благодаря такому подходу.

Приглашение специалиста без опыта работы с большими командами, но с богатым опытом в Серии А в какой-то степени оправдано. В «Милан» с его нынешней репутацией сложно без больших денег зазвать именитого тренера. Для начала нужно восстановить себя в качестве стабильного большого клуба, а также разобраться с проблемами с фэйр-плей, из-за которых могут возникнуть перебои в выступлении в еврокубках, а также в привлечении новых игроков.

Джампаоло в условиях ограниченных ресурсов работал тысячу раз. А Мальдини, Бобан и Массара должны помочь ему сориентироваться в молодежи, на которую «россонери» вынуждены будут делать ставку. Прикупив к ней «по скидке» кого-нибудь, не особо привередливо выбирая.

Ну а возглавляет в качестве исполнительного директора весь этот комплекс мероприятий по возвращению легенды Иван Газидис. В отличие от четверки названных выше, он не новый человек в «Милане», хотя тоже понятие относительное. Газидис известен был как исполнительный директор «Арсенала» долгое время. Осенью прошлого года он покинул «канониров» и занял этот пост в «Милане». Именно с его подачи произошла масштабная перестройка нынешним летом. Посмотрим, чем завершится новый этап операции. Компания спасателей весьма разношерстная и интригующая.