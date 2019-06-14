Тотти может покинуть «Рому»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти раздумывает над уходом из клуба. La Repubblica сообщает, что специалист провел встречу с генеральным директором «волков» Гвидо Фиенгой, на которой обсуждалось будущее Тотти в клубе.
Сообщается, Тотти отказался от возможности стать техническим директором «Ромы» и недоволен тем, что ему не позволяют участвовать в принятии решений.
Тем более не надо всяким задавать мне вопросы!
И тем боле нахудасромом или как там!
Тем более не надо всяким задавать мне вопросы!
И тем боле нахудасромом или как там!