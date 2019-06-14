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Тотти может покинуть «Рому»

сегодня, 19:30

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти раздумывает над уходом из клуба. La Repubblica сообщает, что специалист провел встречу с генеральным директором «волков» Гвидо Фиенгой, на которой обсуждалось будущее Тотти в клубе.

Сообщается, Тотти отказался от возможности стать техническим директором «Ромы» и недоволен тем, что ему не позволяют участвовать в принятии решений.

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Байкал-38.
Байкал-38.
   251 / 747
сегодня в 20:24
Когда уже эти поймут, что им отвечать ниже собственного достоинства!!!?
Тем более не надо всяким задавать мне вопросы!
И тем боле нахудасромом или как там!
Павел Амурский
Павел Амурский
   33 / 747
сегодня в 19:47
А чего он хотел?
Novograd
Novograd
   292 / 747
сегодня в 19:38
просто пацан панимает что работать с представительницами древней в мире професии не стоит ламаного гроша
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