Тотти может покинуть «Рому»

сегодня, 19:30

Бывший нападающий «Ромы» раздумывает над уходом из клуба. La Repubblica сообщает, что специалист провел встречу с генеральным директором «волков» Гвидо Фиенгой, на которой обсуждалось будущее Тотти в клубе.

Сообщается, Тотти отказался от возможности стать техническим директором «Ромы» и недоволен тем, что ему не позволяют участвовать в принятии решений.