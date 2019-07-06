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Живоглядов: «Игру мы перевернули за счет характера»

сегодня, 22:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Эмоции потрясающие, я давно хотел взять первый трофей. Первый трофей в первой игре — что может быть лучше? Никаких сомнений в выборе клуба нет!

Сборы прошли замечательно, всё хорошо. Секрет Юрия Павловича? Понять его я успел, но говорить не буду, а то мало ли, пропадёт! Игру мы перевернули за счёт характера, но слова Юрия Павловича в перерыве тоже сыграли свою роль. Игра получилась зрелищной: сначала мы повели, потом они, но мы вырвали победу. Так победа более красочной даже получилось.

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beefs
beefs
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сегодня в 23:17
интрига в первом матче...
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