Живоглядов: «Игру мы перевернули за счет характера»

Защитник «Локомотива» прокомментировал победу над «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Эмоции потрясающие, я давно хотел взять первый трофей. Первый трофей в первой игре — что может быть лучше? Никаких сомнений в выборе клуба нет!

Сборы прошли замечательно, всё хорошо. Секрет Юрия Павловича? Понять его я успел, но говорить не буду, а то мало ли, пропадёт! Игру мы перевернули за счёт характера, но слова Юрия Павловича в перерыве тоже сыграли свою роль. Игра получилась зрелищной: сначала мы повели, потом они, но мы вырвали победу. Так победа более красочной даже получилось.