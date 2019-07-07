Бабаев: «Победа ЦСКА в Лиге чемпионов - мечта»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о мечтах московского клуба.

Победа в Лиге чемпионов — это мечта. Объективно, российским клубам этого будет тяжело добиться. Рекорд последних лет принадлежит нам — 1/4 финала Лиги чемпионов. Но дорогу осилит идущий. Надо ставить перед собой амбициозные цели. Мало кто верил, что в 2005 году мы сможем завоевать Кубок УЕФА на стадионе соперника в Лиссабоне. Так что будем мечтать.