Бабаев: «Победа ЦСКА в Лиге чемпионов - мечта»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о мечтах московского клуба.
Победа в Лиге чемпионов — это мечта. Объективно, российским клубам этого будет тяжело добиться. Рекорд последних лет принадлежит нам — 1/4 финала Лиги чемпионов. Но дорогу осилит идущий. Надо ставить перед собой амбициозные цели. Мало кто верил, что в 2005 году мы сможем завоевать Кубок УЕФА на стадионе соперника в Лиссабоне. Так что будем мечтать.
Бабаев рассказал о целях ЦСКА.
Ливерпуль - 1,09 млрд...
МС - 1,26 млрд...
Наши клубы не вхожи в этот закрытый "клуб миллиардеров"
Стоимость состава ЦСКА (по трансфермакту) - 137 млн...
Зенита - 177 млн....
Ливерпуль - 1,09 млрд...
МС - 1,26 млрд...
Наши клубы не вхожи в этот закрытый "клуб миллиардеров"
Стоимость состава ЦСКА (по трансфермакту) - 137 млн...
Зенита - 177 млн....
Сапоги дорогу знают!
Указатели стоят,навигаторы мигают!
Так и хочется свазать,
Не пора ли крепость брать!
Сапоги дорогу знают!
Указатели стоят,навигаторы мигают!
Так и хочется свазать,
Не пора ли крепость брать!
А представь (ведь Миллер не вечен) ,придет другой,да еще болеющий всей душой за условную Томь,где твой,хоть что-то показывающий и какие зулусы в нем будут бултыхаться в середине таблицы...)))
А уж если придет болеющий за Спартак...?????)))))))
Кстати,рано или поздно это из той же сказки про 15 миллионов болельщиков Зенита?)))
А представь (ведь Миллер не вечен) ,придет другой,да еще болеющий всей душой за условную Томь,где твой,хоть что-то показывающий и какие зулусы в нем будут бултыхаться в середине таблицы...)))
А уж если придет болеющий за Спартак...?????)))))))
Кстати,рано или поздно это из той же сказки про 15 миллионов болельщиков Зенита?)))
Каждый год полуфиналист ЛЧ..,и с каждым годом все полуфиналистей и полуфиналистей...)))))
Каждый год полуфиналист ЛЧ..,и с каждым годом все полуфиналистей и полуфиналистей...)))))
Но на длинной турнирной дистанции такого уровня, нашим клубам в обозримом будущем ничего не светит...
А вот достигать успехов на промежуточных этапах, вполне, реально...
И по спортивному и финансово - это будет солидно и самодостаточно...
Но на длинной турнирной дистанции такого уровня, нашим клубам в обозримом будущем ничего не светит...
А вот достигать успехов на промежуточных этапах, вполне, реально...
И по спортивному и финансово - это будет солидно и самодостаточно...
Фантастика на 2м этаже
Фантастика на 2м этаже
Небось овес с Колумбии??
Вот так насмешил!! ХАХАХА
Они с группы один раз в истории выходили,а он про победу в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!!!
ХАХА ХАХА ХАХА ХАХАХА)))) ОРУ
Небось овес с Колумбии??
Вот так насмешил!! ХАХАХА
Они с группы один раз в истории выходили,а он про победу в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!!!
ХАХА ХАХА ХАХА ХАХАХА)))) ОРУ