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Бабаев: «Победа ЦСКА в Лиге чемпионов - мечта»

сегодня, 13:58

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о мечтах московского клуба.

Победа в Лиге чемпионов — это мечта. Объективно, российским клубам этого будет тяжело добиться. Рекорд последних лет принадлежит нам — 1/4 финала Лиги чемпионов. Но дорогу осилит идущий. Надо ставить перед собой амбициозные цели. Мало кто верил, что в 2005 году мы сможем завоевать Кубок УЕФА на стадионе соперника в Лиссабоне. Так что будем мечтать.

Бабаев рассказал о целях ЦСКА.

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Все комментарии
морозз
морозз ответил parallels
   14 / 746
сегодня в 15:20
сразу стало как-то стыдно за спартак, 4 место в группе, рапид×2, дезеув.
Привет дружище, куда пропала легенда клуба Заболотный, травма? Походу без него труба Зениту!
ziborock
ziborock ответил parallels
   7 / 746
сегодня в 15:19
у нас это просто цель, рано или поздно мы до неё доберёмся. дойти до полуфинала - это не дойти до финала, и тем более победить в нём. чувствуешь разницу? не спартаку же тянуть российский футбол в европе, при помощи зулусов и цирка. только зенит и цска на данный момент хоть что-то могут показать в европе. выйти из группы, например. или обыграть реал.
У вас цель, а Спартак уже там был!)
морозз
морозз
   14 / 746
сегодня в 15:18
Походу осталась дорожка от Ерёменка ...не зарастает финская народная тропа в теремах коней! Бабаев походу ещё неадекватнее Гены Орлова!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 746
сегодня в 15:12
Реал - 1,23 млрд...
Ливерпуль - 1,09 млрд...
МС - 1,26 млрд...

Наши клубы не вхожи в этот закрытый "клуб миллиардеров"

Стоимость состава ЦСКА (по трансфермакту) - 137 млн...
Зенита - 177 млн....
борька
борька
   69 / 746
сегодня в 15:04
Осталось ждать,мечтать не будем!
Сапоги дорогу знают!
Указатели стоят,навигаторы мигают!
Так и хочется свазать,
Не пора ли крепость брать!
cska plus
cska plus
   12 / 746
сегодня в 15:04
Мечтать не вредно.
Hypnoz
Hypnoz
   173 / 746
сегодня в 15:01
До Спартака, как до луны ! Мечтатели ))) ! Каждый год, последнее место а ЛЧ, это рекорд !
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил parallels
   41 / 746
сегодня в 14:58
у нас это просто цель, рано или поздно мы до неё доберёмся. дойти до полуфинала - это не дойти до финала, и тем более победить в нём. чувствуешь разницу? не спартаку же тянуть российский футбол в европе, при помощи зулусов и цирка. только зенит и цска на данный момент хоть что-то могут показать в европе. выйти из группы, например. или обыграть реал.
Вот именно,хоть что-то и не более....((((
А представь (ведь Миллер не вечен) ,придет другой,да еще болеющий всей душой за условную Томь,где твой,хоть что-то показывающий и какие зулусы в нем будут бултыхаться в середине таблицы...)))
А уж если придет болеющий за Спартак...?????)))))))
Кстати,рано или поздно это из той же сказки про 15 миллионов болельщиков Зенита?)))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   279 / 746
сегодня в 14:49
на состав ЦСКА посмтрите, это ЛЧ-ий состав?))) с таким лимитом что нам устроили нашим клубам в жизни не выиграть ЛЧ)))
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   18 / 746
сегодня в 14:47
Ну всё, коноплю на полях сжигать начали. Нанюхался.
parallels
parallels ответил rubinovyi2
   15 / 746
сегодня в 14:41
А вот за Зенит не стыдно! Каждый год полуфиналист ЛЧ..,и с каждым годом все полуфиналистей и полуфиналистей...)))))
у нас это просто цель, рано или поздно мы до неё доберёмся. дойти до полуфинала - это не дойти до финала, и тем более победить в нём. чувствуешь разницу? не спартаку же тянуть российский футбол в европе, при помощи зулусов и цирка. только зенит и цска на данный момент хоть что-то могут показать в европе. выйти из группы, например. или обыграть реал.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил parallels
   41 / 746
сегодня в 14:29
сразу стало как-то стыдно за спартак, 4 место в группе, рапид×2, дезеув.
А вот за Зенит не стыдно!
Каждый год полуфиналист ЛЧ..,и с каждым годом все полуфиналистей и полуфиналистей...)))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   44 / 746
сегодня в 14:26
Ну мечты, мечтами а вдруг в недалеком будущем лет так через 10, какой либо клуб из нашего чемпионата и выстрелит . У нас же газа и нефти не початый край, как африканцев в Европейских клубах. Купим... 😁
Absinthe5
Absinthe5
   48 / 746
сегодня в 14:23
Победа Цска в любом матче Лиги чемпионов - мечта)
ОПС
ОПС
   317 / 746
сегодня в 14:20
Несбыточная...
mugik1973
mugik1973
   108 / 746
сегодня в 14:19
Ромка что ли заежал к Бабаеву
holms918
holms918
   579 / 746
сегодня в 14:19
Если это только мечта, то ладно.
Zenit_84
Zenit_84
   120 / 746
сегодня в 14:15
Мечты сбываются
Zimka
Zimka
   287 / 746
сегодня в 14:15
Надо идти по пути Аякса, Порту, Бенфики и т.д. и в некоторых сезонах можно будет замахиваться на ЛЕ или ту же 1/4 ЛЧ, но потом будет распродажа)
particular
particular
   2 / 746
сегодня в 14:09
Цели, задачи и мечты - это хорошо...
Но на длинной турнирной дистанции такого уровня, нашим клубам в обозримом будущем ничего не светит...
А вот достигать успехов на промежуточных этапах, вполне, реально...
И по спортивному и финансово - это будет солидно и самодостаточно...
Ваня лучший
Ваня лучший
   74 / 746
сегодня в 14:08
Это не мечта, это фантазия не реальная.
МКС
МКС
   21 / 746
сегодня в 14:06
Кабылы обладатели кубка ЛЧ

Фантастика на 2м этаже
Zimmer
Zimmer
   639 / 746
сегодня в 14:06
В том-то и дело, что мечта.
parallels
parallels
   15 / 746
сегодня в 14:05
сразу стало как-то стыдно за спартак, 4 место в группе, рапид×2, дезеув.
Never Mind
Never Mind ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   457 / 746
сегодня в 14:03
Чем их там Гинер кормит?? Небось овес с Колумбии?? Вот так насмешил!! ХАХАХА Они с группы один раз в истории выходили,а он про победу в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!!! ХАХА ХАХА ХАХА ХАХАХА)))) ОРУ
так он же не сказал что это цель, мечта, что тут такого? у меня тоже мечта чтоб любой русский клуб взял ЛЧ
Питер Ман
Питер Ман
   31 / 746
сегодня в 14:01
Действительно мечта, сложно будет отнять лигу чемпионов у тех, кто в ней побеждает, а именно, пупсики 3 кубка, пердивный ростов 2 кубка за последние 5 лет.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   50 / 746
сегодня в 14:00
Чем их там Гинер кормит??
Небось овес с Колумбии??
Вот так насмешил!! ХАХАХА
Они с группы один раз в истории выходили,а он про победу в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!!!
ХАХА ХАХА ХАХА ХАХАХА)))) ОРУ
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