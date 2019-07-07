Ганчаренко: «Переезд в Европу? Я очень доволен своей работой в ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко порассуждал о работе в европейском чемпионате и сообщил, что не хочет подражать другим наставникам.
Работа в европейском чемпионате? Я очень доволен своей работой в ЦСКА. Думать о том, что будет дальше… Конечно, планирование карьеры должно быть. Но все мысли направлены на то, чтобы улучшить действия молодых футболистов. А отсутствие российских и белорусских специалистов за границей можно связать с незнанием языков и незнанием заграничных чемпионатов.
Мой тренер-кумир? Всегда надо искать свой путь, невозможно скопировать кумира. Можно пообщаться с другими специалистами, но не подражать. Правильный путь тот, которым ты сам идешь. У меня есть знакомства с другими тренерами, у которых можно что-то перенять. Но при этом стоит идти своим путем, используя чужой опыт.
Ранее сообщалось, что Ганчаренко отказался от предложения возглавить сборную Беларуси.
Тебя скоро женя харьковский попросит уйти со стойла)))
Тебя скоро женя харьковский попросит уйти со стойла)))