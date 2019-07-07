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Ганчаренко: «Переезд в Европу? Я очень доволен своей работой в ЦСКА»

сегодня, 14:10

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко порассуждал о работе в европейском чемпионате и сообщил, что не хочет подражать другим наставникам.

Работа в европейском чемпионате? Я очень доволен своей работой в ЦСКА. Думать о том, что будет дальше… Конечно, планирование карьеры должно быть. Но все мысли направлены на то, чтобы улучшить действия молодых футболистов. А отсутствие российских и белорусских специалистов за границей можно связать с незнанием языков и незнанием заграничных чемпионатов.

Мой тренер-кумир? Всегда надо искать свой путь, невозможно скопировать кумира. Можно пообщаться с другими специалистами, но не подражать. Правильный путь тот, которым ты сам идешь. У меня есть знакомства с другими тренерами, у которых можно что-то перенять. Но при этом стоит идти своим путем, используя чужой опыт.

Ранее сообщалось, что Ганчаренко отказался от предложения возглавить сборную Беларуси.

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Все комментарии
beefs
beefs
   83 / 746
сегодня в 14:47
Интересно, а нужен он там кому нибудь...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   10 / 746
сегодня в 14:27
Меня удивляет по какой причине размещают такие тексты, что пишет отбакланенный. Я думаю таких надо всем в игнор ставить
Прав на 100%!!!
Ваня лучший
Ваня лучший
   74 / 746
сегодня в 14:23
Меня удивляет по какой причине размещают такие тексты, что пишет отбакланенный. Я думаю таких надо всем в игнор ставить
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   50 / 746
сегодня в 14:13
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