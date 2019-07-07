Ганчаренко: «Переезд в Европу? Я очень доволен своей работой в ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА порассуждал о работе в европейском чемпионате и сообщил, что не хочет подражать другим наставникам.

Работа в европейском чемпионате? Я очень доволен своей работой в ЦСКА . Думать о том, что будет дальше… Конечно, планирование карьеры должно быть. Но все мысли направлены на то, чтобы улучшить действия молодых футболистов. А отсутствие российских и белорусских специалистов за границей можно связать с незнанием языков и незнанием заграничных чемпионатов.

Мой тренер-кумир? Всегда надо искать свой путь, невозможно скопировать кумира. Можно пообщаться с другими специалистами, но не подражать. Правильный путь тот, которым ты сам идешь. У меня есть знакомства с другими тренерами, у которых можно что-то перенять. Но при этом стоит идти своим путем, используя чужой опыт.