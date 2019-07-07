Ганчаренко: «Будем подбирать схему исходя из соперника»

Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы болельщиков о схеме команды и о выборе капитана «армейцев».

Схема в новом сезоне? Надо еще понять, что был короткий подготовительный период. Уход Родриго, приход Шарлии могут сказаться на схеме команды, на действия в защите. На данный момент еще идет поиск, но мы хорошо изучили две схемы. Можем играть как в три центральных, так и в четыре. Плюс у нас есть суператакующий защитник Марио, и иногда ему надо развязывать руки. Будем действовать исходя из соперника.

К нам еще не пришел тот прагматизм, который нужен. Мы на пути к этому. И еще важно, чтобы команда была интересна болельщикам.