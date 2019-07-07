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Ганчаренко: «Будем подбирать схему исходя из соперника»

сегодня, 14:29

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко ответил на вопросы болельщиков о схеме команды и о выборе капитана «армейцев».

Схема в новом сезоне? Надо еще понять, что был короткий подготовительный период. Уход Родриго, приход Шарлии могут сказаться на схеме команды, на действия в защите. На данный момент еще идет поиск, но мы хорошо изучили две схемы. Можем играть как в три центральных, так и в четыре. Плюс у нас есть суператакующий защитник Марио, и иногда ему надо развязывать руки. Будем действовать исходя из соперника.

К нам еще не пришел тот прагматизм, который нужен. Мы на пути к этому. И еще важно, чтобы команда была интересна болельщикам.

Чалов? Он уже превратился в лидера ЦСКА. У нас долгие годы капитан — Акинфеев. Но если есть контрольные матчи и есть выбор капитана, то это Чалов или Васин. Это мой выбор, тут никакого голосования нет.

Ранее Ганчаренко поделился мнением о многообещающей молодежи ЦСКА

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cska plus
cska plus
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сегодня в 15:01
В этом году будет серъёзный спрос у Михайлыча.
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