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«Ростов» уступил «Ганноверу» в товарищеском матче

сегодня, 19:33
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96Матч завершен

«Ростов» провел товарищеский матч с «Ганновером», в котором уступил со счетом 1:2.

«Ростов» - «Ганновер» 1:2 (0:2)
Голы: Еременко 54 - Вайдандт 4, Муслия 45

«Ростов»: Березин (Песьяков 46), Козлов (Логашов 46), Сигурдссон (Хаджикадунич 55), Байрамян, Черно, Чистяков, Еременко (Гацкан 55), Ионов, Попов, Норманн (Глебов 55), Шомуродов.

Напомним, что вчера «Крылья Советов» переиграли «Целе» в товарищеском матче.

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Все комментарии
Еврей1
Еврей1
   324 / 748
сегодня в 20:48
таварняк
Аксинья
Аксинья
   26 / 748
сегодня в 20:30
Степка, чего-то тебя вчера после игры Зени с Локо не было видно - на какой ветке прятался на Ростовской или Спамовской?
Bладимиp
Bладимиp
   86 / 748
сегодня в 20:22
Ростов уверенно идет в пердив.
Sergey Z
Sergey Z
   285 / 748
сегодня в 20:03
Ничего страшного, подготовка.
Спартак Саныч
Спартак Саныч
   420 / 748
сегодня в 19:54
Не смотрел,но если забили на 4-ой минуте,скорее всего не вошли в игру.
Вечная тема всех наших клубов.
Минут 15-20 надо на раскачку,а потом начинается футбол.
А на 45-ой...типо пора в раздевалку идти,чаю испить.
Аксинья
Аксинья ответил Питер Ман
   26 / 748
сегодня в 19:37
Позор, ростов пердивцам Германии проиграл. Опять страна опозорена
Позор был вчера после гениальных замен проведенных лучшим тренером России, а это так, товарняк...
Аксинья
Аксинья
   26 / 748
сегодня в 19:36
В первом тайме проверяли молодого вратаря - отсюда и такой результат, а так всё в норме...
Питер Ман
Питер Ман
   29 / 748
сегодня в 19:35
Позор, ростов пердивцам Германии проиграл. Опять страна опозорена
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