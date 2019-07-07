«Ростов» уступил «Ганноверу» в товарищеском матче

«Ростов» провел товарищеский матч с «Ганновером», в котором уступил со счетом 1:2.
«Ростов» - «Ганновер» 1:2 (0:2)
Голы: Еременко 54 - Вайдандт 4, Муслия 45
«Ростов»: Березин (Песьяков 46), Козлов (Логашов 46), Сигурдссон (Хаджикадунич 55), Байрамян, Черно, Чистяков, Еременко (Гацкан 55), Ионов, Попов, Норманн (Глебов 55), Шомуродов.
Напомним, что вчера «Крылья Советов» переиграли «Целе» в товарищеском матче.
Вечная тема всех наших клубов.
Минут 15-20 надо на раскачку,а потом начинается футбол.
А на 45-ой...типо пора в раздевалку идти,чаю испить.
Вечная тема всех наших клубов.
Минут 15-20 надо на раскачку,а потом начинается футбол.
А на 45-ой...типо пора в раздевалку идти,чаю испить.