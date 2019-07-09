Джикия - новый капитан «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Георгий Джикия стал новым капитаном московского клуба.
Ранее эти обязанности исполнял полузащитник Денис Глушаков, который недавно покинул команду.
Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин.
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Георгий Джикия стал новым капитаном московского клуба.
Ранее эти обязанности исполнял полузащитник Денис Глушаков, который недавно покинул команду.
Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин.
Кто бы мог подумать ....и угадать кого он выберет капитаном ??......да никто...
Кто бы мог подумать ....и угадать кого он выберет капитаном ??......да никто...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1126370/reyngold-valeriy-spartak
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1126370/reyngold-valeriy-spartak
хотели смочь слюной?
будет жестко и без смазки
только хардкор
только на сухую!
хотели смочь слюной?
будет жестко и без смазки
только хардкор
только на сухую!