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Джикия - новый капитан «Спартака»

сегодня, 12:44

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Георгий Джикия стал новым капитаном московского клуба. 

Ранее эти обязанности исполнял полузащитник Денис Глушаков, который недавно покинул команду.

Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 744
сегодня в 14:41
Неожиданность в принятии решений.....непредсказуемость....главный козырь в системе управления Кононова...
Кто бы мог подумать ....и угадать кого он выберет капитаном ??......да никто...
ОВВ74
ОВВ74 ответил Литейный 4
   323 / 744
сегодня в 14:31
Какие же всё всё-таки днари у свиней капитанят. Гыгыгы
    kalatun aga
    kalatun aga
       669 / 744
    сегодня в 14:25
    Хороший выбор !
    Томик
    Томик ответил RIR68
       411 / 744
    сегодня в 14:15
    пупсик Ананидзе будет у него адъютантом)
    Вот этого бы подарил давно уже, всё равно кому. За столько лет пользы пшик.
    RIR68
    RIR68
       200 / 744
    сегодня в 14:13
    пупсик Ананидзе будет у него адъютантом)
    Mangur
    Mangur
       326 / 744
    сегодня в 14:08
    Неплохой выбор.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       679 / 744
    сегодня в 14:08
    Абсолютно верный выбор!Удачи Георгию!
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответил Томик
       85 / 744
    сегодня в 14:07
    И кто вылез,после того как ты покопался.?А теперь можешь и похлопать.)
    Томик
    Томик ответил TEREK_FOREVER
       411 / 744
    сегодня в 14:04
    В своих уже порылся?
    Пошутил, что ли? Похлопать?
    EAGinLE
    EAGinLE
       30 / 744
    сегодня в 14:02
    Удачи Спартак .
    Вячеслав Остапенко 1
    Вячеслав Остапенко 1
       229 / 744
    сегодня в 14:01
    Поздравляю Джикия
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       66 / 744
    сегодня в 14:01
    Как неожиданно!
    yasukuni
    yasukuni
       226 / 744
    сегодня в 13:58
    Лакей в спинджаке продолжает мяукать из-под лавки?! Вперед с песнями, так называемый тренеришка.
    Glyba
    Glyba
       264 / 744
    сегодня в 13:57
    Рейнгольд: «Джикия часто играет „на задницу“»
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1126370/reyngold-valeriy-spartak
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответил Томик
       85 / 744
    сегодня в 13:57
    В своих уже порылся?
    yasukuni
    yasukuni ответил Гоша Тамбовский
       226 / 744
    сегодня в 13:57
    Стыдно за свиней.
    А за тебя даже тамбовскому волку стыдно.
    Томик
    Томик ответил TEREK_FOREVER
       411 / 744
    сегодня в 13:52
    Капитаном должен быть свой воспитанник,даже если он молод,привыкнут.Джикия пусть в Грузии капитанит.
    Джикия родился и вырос в Москве. Гражданин России, между прочим. Пока он ничью мать не оскорбит и глаз закрывать не начнёт - так и останется для меня парнем из Балашихи. Какие у него корни - его личное дело. Если покопаться в чьих-нибудь других корнях - можно много интересного нарыть, думаю.
    Веселый Мясник
    Веселый Мясник
       677 / 744
    сегодня в 13:50
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
         42 / 744
      сегодня в 13:50
      Георгия и Романа поздравить можно. А кто же кроме них. 😊
      Гоша Тамбовский
      Гоша Тамбовский
         105 / 744
      сегодня в 13:48
      Стыдно за свиней.
      shlomo
      shlomo
         62 / 744
      сегодня в 13:45
      Все познается в сравнении....удачи по сплочению коллектива!
      jilbar
      jilbar ответил 6pbIH
         76 / 744
      сегодня в 13:43
      Футбол вне политики!
      Это ты грузинам расскажи лучше.
      6pbIH
      6pbIH ответил 11-и метровый
         536 / 744
      сегодня в 13:41
      В такое время ставить грузина капитаном могут только свиньи.
      Футбол вне политики!
      ОПС
      ОПС
         254 / 744
      сегодня в 13:41
      Это уже ясно было давно
      Rheinfall
      Rheinfall
         286 / 744
      сегодня в 13:39
      верное решение.
      11-и метровый
      11-и метровый
         34 / 744
      сегодня в 13:38
      В такое время ставить грузина капитаном могут только свиньи.
      TEREK_FOREVER
      TEREK_FOREVER
         85 / 744
      сегодня в 13:31
      А чем Бакаев плох,свой,молод,перспективен?
      ekliziast
      ekliziast ответил TEREK_FOREVER
         168 / 744
      сегодня в 13:29
      Капитаном должен быть свой воспитанник,даже если он молод,привыкнут.Джикия пусть в Грузии капитанит.
      Ты нацист?
      SHMEL
      SHMEL
         402 / 744
      сегодня в 13:26
      Ну...из того что есть...может и пойдет.
      TEREK_FOREVER
      TEREK_FOREVER
         85 / 744
      сегодня в 13:26
      Капитаном должен быть свой воспитанник,даже если он молод,привыкнут.Джикия пусть в Грузии капитанит.
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