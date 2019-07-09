Прядкин: «Возможно, победитель Кубка России будет играть в ЛЧ»

Глава РПЛ Сергей Прядкин поразмышлял о том, как повысить престиж Кубка России.
В советское время Кубок был очень важен. Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов улучшения его престижа. Возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге чемпионов, если мы сможем договориться. Возможно, это будет солидная денежная компенсация.
Вариантов много, но повышать уровень точно надо, чтобы туда не посылали вторые составы.
Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».
Это же программа развития УЕФА, которую они анонсировали ещё год назад с целью повышения кубковых соревнований )))
А теперь Прядкин решил за счёт этого пропиариться???
Уха а ха ха
Это же программа развития УЕФА, которую они анонсировали ещё год назад с целью повышения кубковых соревнований )))
А теперь Прядкин решил за счёт этого пропиариться???
Уха а ха ха
Вполне очевидно, что с таким тренером и составом, а также постоянными скандалами пупсики будут на 4-5 месте в ближайшие сезоны, и даже ручные судьи-агенты Федуна не подтянут их выше. Но в ЛЧ то хочется Леониду, опозорить в очередной раз страну. И вот так рождается идея с кубком. В кубке всего 5 стадий, можно на каждой подкупить судей и составить сетку из ручных ростовов, енисеев и других филиалов, а сильные клубы кинуть друг на друга, в итоге получаем финал пупсики против сильного клуба, где устраивается полнейший судейский беспредел и пупсики в лч. Вот такой заговор Федуна и Прядкина раскрыт.
Надеюсь, Дюков читает тут комментарии и не даст такой идее с кубком воплотиться в жизнь
Вполне очевидно, что с таким тренером и составом, а также постоянными скандалами пупсики будут на 4-5 месте в ближайшие сезоны, и даже ручные судьи-агенты Федуна не подтянут их выше. Но в ЛЧ то хочется Леониду, опозорить в очередной раз страну. И вот так рождается идея с кубком. В кубке всего 5 стадий, можно на каждой подкупить судей и составить сетку из ручных ростовов, енисеев и других филиалов, а сильные клубы кинуть друг на друга, в итоге получаем финал пупсики против сильного клуба, где устраивается полнейший судейский беспредел и пупсики в лч. Вот такой заговор Федуна и Прядкина раскрыт.
Надеюсь, Дюков читает тут комментарии и не даст такой идее с кубком воплотиться в жизнь