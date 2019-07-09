Прядкин: «Возможно, победитель Кубка России будет играть в ЛЧ»

Глава РПЛ Сергей Прядкин поразмышлял о том, как повысить престиж Кубка России.

В советское время Кубок был очень важен. Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов улучшения его престижа. Возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге чемпионов, если мы сможем договориться. Возможно, это будет солидная денежная компенсация.

Вариантов много, но повышать уровень точно надо, чтобы туда не посылали вторые составы.