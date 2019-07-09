ГлавнаяНовости

Прядкин: «Возможно, победитель Кубка России будет играть в ЛЧ»

сегодня, 15:38

Глава РПЛ Сергей Прядкин поразмышлял о том, как повысить престиж Кубка России.

В советское время Кубок был очень важен. Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов улучшения его престижа. Возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге чемпионов, если мы сможем договориться. Возможно, это будет солидная денежная компенсация.

Вариантов много, но повышать уровень точно надо, чтобы туда не посылали вторые составы.

Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Идея Гинера. Иностранные клубы в РПЛ
01 июляВадим Багров в блоге За и противКомментарии28
Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
14 июня Комментарии12
Расширение РПЛ – и вредительство, и стимул
08 июняСтанислав Горин в блоге РПЛ - лучшая лига мира!Комментарии9
Клубы РПЛ выступили за сокращение гостевой квоты билетов
06 июня Комментарии6
«Спартак» выступил против расширения РПЛ
04 июня Комментарии100
18 команд в РПЛ. Плюсы и минусы
23 маяАлександр Чистяков в блоге За и противКомментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   75 / 745
сегодня в 16:28
А может еще победителю кубка 101 канала ЛЧ отдать?
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
   150 / 745
сегодня в 16:02
А Прядкин обладателю кубка тины не предложит играть в ЛЕ?
Faustello
Faustello
   6 / 745
сегодня в 15:57
Что за дичь???
Это же программа развития УЕФА, которую они анонсировали ещё год назад с целью повышения кубковых соревнований )))
А теперь Прядкин решил за счёт этого пропиариться???
Уха а ха ха
Павел Амурский
Павел Амурский ответил Питер Ман
   69 / 745
сегодня в 15:52
Это нововведение чисто под пупсиков, его пытается протолкнуть Федун. Надеюсь, Дюков не допустит. Вполне очевидно, что с таким тренером и составом, а также постоянными скандалами пупсики будут на 4-5 месте в ближайшие сезоны, и даже ручные судьи-агенты Федуна не подтянут их выше. Но в ЛЧ то хочется Леониду, опозорить в очередной раз страну. И вот так рождается идея с кубком. В кубке всего 5 стадий, можно на каждой подкупить судей и составить сетку из ручных ростовов, енисеев и других филиалов, а сильные клубы кинуть друг на друга, в итоге получаем финал пупсики против сильного клуба, где устраивается полнейший судейский беспредел и пупсики в лч. Вот такой заговор Федуна и Прядкина раскрыт. Надеюсь, Дюков читает тут комментарии и не даст такой идее с кубком воплотиться в жизнь
Свиньи по любому проиграют и в этом случае.
jilbar
jilbar
   74 / 745
сегодня в 15:50
Тогда в ЛЧ будут играть команды типа Тосно, ибо спартаку всё равно этот кубок будет недоступен.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   232 / 745
сегодня в 15:46
а УЕФА не против?
Питер Ман
Питер Ман
   22 / 745
сегодня в 15:46
Это нововведение чисто под пупсиков, его пытается протолкнуть Федун. Надеюсь, Дюков не допустит.
Вполне очевидно, что с таким тренером и составом, а также постоянными скандалами пупсики будут на 4-5 месте в ближайшие сезоны, и даже ручные судьи-агенты Федуна не подтянут их выше. Но в ЛЧ то хочется Леониду, опозорить в очередной раз страну. И вот так рождается идея с кубком. В кубке всего 5 стадий, можно на каждой подкупить судей и составить сетку из ручных ростовов, енисеев и других филиалов, а сильные клубы кинуть друг на друга, в итоге получаем финал пупсики против сильного клуба, где устраивается полнейший судейский беспредел и пупсики в лч. Вот такой заговор Федуна и Прядкина раскрыт.
Надеюсь, Дюков читает тут комментарии и не даст такой идее с кубком воплотиться в жизнь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100