Идея Гинера. Иностранные клубы в РПЛ

сегодня, 12:30

Белорусы и казахи комментируют то, что многим в России кажется диким. «Соккер.ру» держит руку на пульсе странных реформ.

Оказывается, расширение РПЛ возможно при участии команд из Армении, Беларуси и Казахстана. Не шутка, а слова Гинера, у которого есть влияние в РФС и давние неплохие отношения с главой организации.

За казахов, армян и белорусов в РПЛ

1. Якобы не нужно искать деньги. Гинер признал, что нет смысла тупо расширять РПЛ за счет клубов-банкротов из ФНЛ . Например, команды, игравшие в переходных матчах, панически боялись выйти в элиту, ведь «выжить» там могли в стиле «Тосно» и «Анжи», рискуя склеить финансовые ласты через год.

Фактически Казахстану, Армении и Беларуси предлагают создать для РПЛ по одному или по два клуба со стабильным финансированием в качестве подарка РПЛ . Зачем Лукашенко и Назарбаеву (знает, знаем, формально уже не он правит) такое счастье? Пока ведь не выбрасывают на футбол сотни миллионов евро в год.

2. Иллюзия союза соседних стран. Идея, пережеванная зубами Газзаева. Бывший тренер был адептом общего чемпионата России и Украины. Сейчас возможен только союз с клубами из Бреста, Еревана и Алматы. Но в чем соль? Только в аллюзиях на чемпионат СССР , где выступали более сильные команды из более успешных в футболе республик. Кого собираются впечатлить? Явно не тех, кого приглашают. И клятв в верности до гроба не слышно.

Беларусь не пустили на западный рынок, а главный союзник Казахстана – Китай. Вытащить из футбольного соединения нечто большее нельзя. Это как сшивать нитками старое пробитое колесо. Также учитываем возможность конфликтов на уровне стран. Если таковые случатся, клубы Беларуси, Армении или Казахстана могут быть отозваны из РПЛ прямо по ходу сезона. Тогда получите посмешище на весь футбольный мир.

Против иностранцев в российской лиге

1. Интересы собственной страны. Россияне – нация политическая, многонациональная, как американцы. Но неужели все настолько плохо, что успешную лигу можно создать только с помощью «Кайрата», «Астаны», «Динамо» из Бреста и БАТЭ с «Алашкертом»? Вряд ли всем фанатам всех клубов РПЛ понравится пародия на некогда сильный чемпионат СССР . Тот самый, где класс был высоким, как и концентрация договорняков.

2. Политика УЕФА по вопросу. Все такие деловые, обсуждают идею, а Чеферин уже высказывался? Платини, будучи боссом в УЕФА , заявлял – чемпионат России слишком высоко в рейтинге и финансово сильный на фоне остальных, чтобы думать о каком-то объединении. Объединять в теории можно слабые бедные лиги в поисках денег. А в этом случае УЕФА спросит: а что, если 2-3 из 6 российских путевок уйдут иностранцам? Подходит вам «Зенит» ниже БАТЭ , а белорусы в роли «Ростова» Бердыева?

3. Места в еврокубках от РПЛ . «Суонси» не играет в еврокубках, как и «Кардифф», если не попадает туда через английские соревнования, в которых участвует сотню лет. Каждый клуб из Армении, Казахстана или Беларуси, согласившись на РПЛ , скорее всего, потеряет шансы на еврокубки. Пока все слабее на длительной дистанции, чем лидеры российского дивизиона. А если окажется, что БАТЭ круче «Спартака», то какая тут выгода? Добавить унизительных страниц в истории ЦСКА , «Локомотива», «Краснодар» или «Зенита»?

4. Интересы российских середняков. Нет сомнений, что «Астана», «Тобол» или «Динамо» из Минска могут переиграть аутсайдеров РПЛ . Тогда с каждым годом будет все больше представителей иностранных государств? Или «Динамо» из Бреста из РПЛ вылетит в ФНЛ ? А смысл им тратить кучу денег на перелеты ради игр с «Шинником»? Через пару лет РПЛ может состоять из 5-6 клубов из соседних стран. Будет не аналог АПЛ , куда не пускают именитых шотландцев, ограничившись валлийцами, а чемпионат Москвы, Краснодара, Минска, Нурсултана и Санкт-Петербурга, не чемпионат России.

5. Отсутствие финансовых гарантий. Кто вам сказал, что БАТЭ или «Алашкерт» – богатые клубы и с их помощью можно сделать богатыми «Ростов» и «Рубин»? В соседних странах бюджеты крошечные по меркам РПЛ . У затеи «лига для всех» нет бизнес-плана. И его не может быть в условиях экономик России, Беларуси, Казахстана и Армении, где у всех печальные официальные темпы роста. Нет ТВ-поддержки, нет спонсоров. А владельцы «Зенита» сойдут с ума, если придется давать деньги белорусам… На победы над командой Дзюбы.

6. Нет внятной мотивации для гостей. Научите их в футбол играть? А что, если «Астана», «Динамо» из Бреста или любой другой клуб окажутся по уровню на длительной дистанции в районе «Оренбурга»? Международный опыт есть, но привыкли к меньшему сопротивлению на родной земле, что помогает готовиться к еврокубкам. Тренер БАТЭ правильно сказал: заработают, а дальше что? Курорты вместо подготовки к ЛЧ ? Все умные менеджеры откажутся, а не умные не усилят РПЛ .

7. Интересы российского болельщика. Фанатов московских клубов или «Зенита» не испугать расстояниями. Краснодар тоже далеко, как и Брест. Но до Алматы, где базируется «Кайрат», почти 4 000 километров. От Санкт-Петербурга до стадиона клуба, который Гинер приглашает в РПЛ – 4 600 километров. Как осилить логистические просчеты идеи? Плюс на российских стадионах будут пустые гостевые трибуны. Посещаемость соседних лиг печальная, в ФНЛ народу на стадионах куда больше. Вместо того, чтобы делать футбол высокого уровня доступным для россиян, думают, чтобы соседям стало интереснее?

Мнение читателей. Идея – сознательная провокация?

Конечно, когда БАТЭ дома обыграет ЦСКА 4:1, то тысячи белорусов будут троллить россиян в сети добрую неделю. Будет весело! И если «Астана» переиграет дома «Спартак» - будут издеваться над москвичами во всех странах новой лиги и не только. А вот если уровень приглашенных клубов окажется низким, то пойдут обратные оскорбления.

У этой затеи нет ни финансовых, ни социальных перспектив. Людям 2000 года рождения уже 19, для молодого казаха «Спартак» или «Краснодар» - клубы чужой страны. Они фанаты Месси, Роналду и Мбаппе, не Дзюбы. Да и для российского футбола пользы от игр «Арсенал» - «Астана» или «Оренбург» - БАТЭ нет никаких.

Само озвучивание идеи – плохой знак. Значит, реальные реформы не планируют. Или все чуть сложнее? Возможно, это попытка спрыгнуть с изначально глупой идеи? Клубы проголосовали за расширение, а лишь затем посмотрели, насколько бедны команды из ФНЛ . А так заявят о наполеоновских планах с привлечением иностранцев, но в результате разведут руками.

«Извините, мы пытались привлечь казахов, белорусов и армян, но сами видите – те отказались. УЕФА мешает, логистика, болельщики не в восторге. Приглашенные отказываются терять места в еврокубках». Гениальная затея – придумать то, что невозможно воплотить, чтобы или убедить, что 18 именно российских клубов – куда лучше, или что 16 – вообще идеально.

Но ужасно, если увидим выбранные по непонятному принципу клубы из стран с низким рейтингом УЕФА в РПЛ . Когда играют «Тамбов» и «Уфа», хотя бы понятно, что потом одноименные города получат матчи со «Спартаком» и «Зенитом», соревнуются россияне с россиянами. Какой смысл от игры «Динамо» из Бреста и «Тамбова» - одному Гинеру известно.

Зато такие «идеи» нужно обязательно разбирать, чтобы потом не получить «окончательное единогласное решение», как по поводу самого расширения лиги в условиях, когда за пару лет на некрологи нажили «Анжи», «Амкар» и «Тосно». И в РПЛ до расширения остаются клубы, где могут забыть о зарплате месяцами и есть многомиллионные долги перед легендами прошлого.

Также Гинер не учел, что иностранцы могут быть сильнее, чем современный ЦСКА , который «Виктории» влетел. Понравится, что РПЛ в ЛЧ представит команда из страны, где Россия обыграла их сборную 0:4? Белорусы тоже не впечатляют в отборах, как и армяне. Идея с КХЛ в футболе способна лишь отвлечь от насущных проблем российского футбола, коих немало.

Лучше бы в РФС тратили силы, время и деньги на по-настоящему важные вещи – детско-юношеский футбол, систему аудита клубов профессиональных лиг, поиски спонсоров и приглашения, раз есть прямая связь с владельцами ТВ-каналов, профессионалов, способных вытащить индустрию из комы. Арбитров и детских тренеров тоже надо готовить годами…

Кстати, о самом «расширении в интересах российского футбола и с учетом размеров страны». Если в РПЛ будет 18 клубов, но 5-6 – иностранных, это точно расширение? Российских может остаться штук 12-13. Тогда лучше слушать Федуна и катать по четыре матча «Спартак» - «Зенит» за сезон в лиге с 12 клубами. Денег точно станет больше, интерес вырастет. А «Урал» и «Уфа» на периферии и в случае реализации идеи Гинера, и в случае реформы Федуна.