«Брюгге» объявил о трансфере нигерийского форварда

сегодня, 19:30

Нападающий итальянского клуба «Специа» продолжит карьеру в Бельгии. «Брюгге» объявил о трансфере 21-летнего футболиста с помощью видео, где форвард выполняет условия популярного челленджа - открывает крышку бутылки ногой.

Окереке заключил контракт на 4 сезона. По неофициальной информации, «Брюгге» заплатил за игрока 8 млн евро.

В минувшем сезоне Окереке провел 30 матчей в Серии В, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.