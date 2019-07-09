«Брюгге» объявил о трансфере нигерийского форварда

Нападающий итальянского клуба «Специа» Давид Окереке продолжит карьеру в Бельгии. «Брюгге» объявил о трансфере 21-летнего футболиста с помощью видео, где форвард выполняет условия популярного челленджа - открывает крышку бутылки ногой.
Окереке заключил контракт на 4 сезона. По неофициальной информации, «Брюгге» заплатил за игрока 8 млн евро.
В минувшем сезоне Окереке провел 30 матчей в Серии В, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.
Wait for it... 👏👏 #BottleCapChallenge pic.twitter.com/wXMGByBwFH— Club Brugge KV (@ClubBrugge) 9 июля 2019 г.