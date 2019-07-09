«Болонья» приобрела защитника сборной Японии

«Болонья» анонсировала подписание японского защитника Такехиро Томиясу. По информации прессы, стоимость трансфера составила 7 млн евро. Контракт с игроком рассчитан на 5 лет.
Ранее Томиясу представлял цвета бельгийского клуба «Сент-Трюйден». В свои 20 лет оборонец успел провести 20 матчей за сборную Японии и выступал на последнем Кубке Америки.
✍️ | UFFICIALE | ✍️— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 9 июля 2019 г.
🔴 Takehiro Tomiyasu è rossoblù 🔵
🇯🇵 ようこそ、冨安健洋！#BenvenutoTakehiro #WeAreOne pic.twitter.com/7GPRkRnG5z
Ранее «Болонья» приобрела основного центрбека «Брюгге».