«Болонья» приобрела защитника сборной Японии

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«Болонья» анонсировала подписание японского защитника . По информации прессы, стоимость трансфера составила 7 млн евро. Контракт с игроком рассчитан на 5 лет.

Ранее Томиясу представлял цвета бельгийского клуба «Сент-Трюйден». В свои 20 лет оборонец успел провести 20 матчей за сборную Японии и выступал на последнем Кубке Америки.

Ранее «Болонья» приобрела основного центрбека «Брюгге».