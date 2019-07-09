Андре Силва: «Рад вернуться в „Милан“ и хочу встретиться с тренером»

сегодня, 19:44

Нападающий признался, что рад вернуться в «Милан». Минувший сезон он провел в «Севилье» на правах аренды.

Чувствую себя отлично. Я рад вернуться в «Милан» и снова увидеть своих одноклубников. Хочу встретиться с тренером и обсудить то, что нам предстоит в следующем сезоне.

Напомним, португальский форвард начал прошлый сезон за здравие, забив 7 голов в первых 7 матчах за «Севилью», однако позже его результативность пошла на спад.

В июне новым наставником «россонери» стал Марко Джампаоло.