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Андре Силва: «Рад вернуться в „Милан“ и хочу встретиться с тренером»

сегодня, 19:44

Нападающий Андре Силва признался, что рад вернуться в «Милан». Минувший сезон он провел в «Севилье» на правах аренды.

Чувствую себя отлично. Я рад вернуться в «Милан» и снова увидеть своих одноклубников.

Хочу встретиться с тренером и обсудить то, что нам предстоит в следующем сезоне.

Напомним, португальский форвард начал прошлый сезон за здравие, забив 7 голов в первых 7 матчах за «Севилью», однако позже его результативность пошла на спад.

В июне новым наставником «россонери» стал Марко Джампаоло.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   81 / 739
сегодня в 20:45
Удачи Андре с Миланом! Форза, россонери!!!
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
   130 / 739
сегодня в 19:54
Удачи.
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