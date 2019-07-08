Мексика обыграла США и выиграла Кубок КОНКАКАФ

Сборная Мексики оказалась сильнее национальной команды США в финальном матче Золотого Кубка КОНКАКАФ.
Глендейл, Аризона, стадион Стейт Фарм
Мексика - США 1:0 (0:0)
Гол: Дос Сантос Джонатан 73
Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Родригес, Альварес, Гуардадо (Рейес 89), Гальярдо, Писарро (Родригес 81), Дос Сантос Джонатан, Антуна (Альварадо 86), Хименес.
США: Стеффен, Кэннон, Мязга, Лонг, Рим (Ловитц 83), Маккенни, Пулишич, Брэдли, Арриола, Алтидор (Зардес 64), Моррис (Ролдан 61).
В полуфинале мексиканцы одолели команду Гаити.
Каким образом, я стесняюсь спросить, они показали Штатам их место? ))
Выиграв в финале слабого турнира по виду спорта, в котором Америка никогда не была сильна? Или это так, глас "свободы" и "надежды"? ))
Каким образом, я стесняюсь спросить, они показали Штатам их место? ))
Выиграв в финале слабого турнира по виду спорта, в котором Америка никогда не была сильна? Или это так, глас "свободы" и "надежды"? ))