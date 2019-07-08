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Мексика обыграла США и выиграла Кубок КОНКАКАФ

сегодня, 09:05
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика1 : 0Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Сборная Мексики оказалась сильнее национальной команды США в финальном матче Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Глендейл, Аризона, стадион Стейт Фарм

Мексика - США 1:0 (0:0)
Гол: Дос Сантос Джонатан 73

Мексика:  Очоа, Морено, Сальседо, Родригес, Альварес, Гуардадо (Рейес 89), Гальярдо, Писарро (Родригес 81), Дос Сантос Джонатан, Антуна (Альварадо 86), Хименес.

СШАСтеффен, Кэннон, Мязга, Лонг, Рим (Ловитц 83), Маккенни, Пулишич, Брэдли, Арриола, Алтидор (Зардес 64), Моррис (Ролдан 61).

В полуфинале мексиканцы одолели команду Гаити.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответил VIPded
   183 / 743
сегодня в 11:17
Отлично! Показали пиндосне их место! )))
"...показали пиндосне их место..."

Каким образом, я стесняюсь спросить, они показали Штатам их место? ))
Выиграв в финале слабого турнира по виду спорта, в котором Америка никогда не была сильна? Или это так, глас "свободы" и "надежды"? ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   36 / 743
сегодня в 10:35
Америкосам не свезло с финалистом, как везло на ранних стадиях...
beefs
beefs
   96 / 743
сегодня в 10:24
Мексика сильнейшая...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   141 / 743
сегодня в 10:24
Мексиканцы молодцы!
VIPded
VIPded
   84 / 743
сегодня в 10:06
Отлично! Показали пиндосне их место! )))
Sergey Z
Sergey Z
   262 / 743
сегодня в 10:01
С победой и Кубком Мексиканцев!
Bладимиp
Bладимиp
   79 / 743
сегодня в 09:47
Мексика показала еще раз, что футбол не для американцев, там думать надо.
КЭТиК
КЭТиК
   161 / 743
сегодня в 09:36
Победил сильнейший
FERIS
FERIS
   126 / 743
сегодня в 09:31
Мексику с победой!
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 743
сегодня в 09:19
С победой .
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   422 / 743
сегодня в 09:16
Прокатили пиндосов.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 743
сегодня в 09:10
Ну , а кто кроме них ?!?
Glodor
Glodor
   314 / 743
сегодня в 09:08
Мексику с победой!
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