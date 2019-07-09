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Федотов: «Думаю, новые трансферы „Оренбурга“ не за горами»

сегодня, 17:38

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал о трансферной политике клуба и назвал задачи команды на следующий сезон.

Появился нападающий из брестского «Динамо» (22-летний ганский нападающий Джоэль Фамейе – прим.), дело только в его трудоустройстве, получении рабочей визы. Думаю, не за горами новые трансферы. Понимаем, что немного опаздываем, на это есть объективные и субъективные причины. Но новые люди обязательно будут.

Предстартовый мандраж есть всегда – и не важно, 25 у тебя человек или три состава. Это часть профессии. Если ты спокоен и тебя ничего не волнует – значит, ты уже мертвый.

Задачи простые и понятные: у нас огромная группа болельщиков и главное для нас – не разочаровать их своей игрой, поддерживать уровень прошлого сезона, показывать свое лицо и стиль. Понятно, что будет непросто – мы теперь уже не новички, совсем другой настрой на нас будет.

В первом туре РПЛ «Оренбург» сыграет с «Ростовом».

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Все комментарии
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Мишаня Дмитриев
   42 / 742
сегодня в 17:59
jilbar

Юноша, поиграй в маинкрафт и баиньки, скоро 1-е сентября и там первый ЕГЭ у тебя, а на выпускном может девочка которую ты любишь может тебе не даст потомучто ты подписчик джова в танках
Павел Амурский
Павел Амурский
   69 / 742
сегодня в 17:55
Успехов Оренбургу!
jilbar
jilbar ответил Мишаня Дмитриев
   70 / 742
сегодня в 17:51
газпром оплатит, а все остальные будут платить за плохие дороги за бесплатные но платные трассы пенсии не выростут ЗП тоже но проекту 6 очков уже будет
Кто бы об этом говорил, бесполезнейший спартак, вся страна кормит и ненавидит за бесполезность.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   42 / 742
сегодня в 17:47
газпром оплатит, а все остальные будут платить за плохие дороги за бесплатные но платные трассы пенсии не выростут ЗП тоже но проекту 6 очков уже будет
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