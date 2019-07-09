Федотов: «Думаю, новые трансферы „Оренбурга“ не за горами»

Главный тренер «Оренбурга» рассказал о трансферной политике клуба и назвал задачи команды на следующий сезон.

Появился нападающий из брестского «Динамо» (22-летний ганский нападающий Джоэль Фамейе – прим.), дело только в его трудоустройстве, получении рабочей визы. Думаю, не за горами новые трансферы. Понимаем, что немного опаздываем, на это есть объективные и субъективные причины. Но новые люди обязательно будут.

Предстартовый мандраж есть всегда – и не важно, 25 у тебя человек или три состава. Это часть профессии. Если ты спокоен и тебя ничего не волнует – значит, ты уже мертвый.

Задачи простые и понятные: у нас огромная группа болельщиков и главное для нас – не разочаровать их своей игрой, поддерживать уровень прошлого сезона, показывать свое лицо и стиль. Понятно, что будет непросто – мы теперь уже не новички, совсем другой настрой на нас будет.