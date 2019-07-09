ГлавнаяНовости

Джикия: «Счастлив, что тренер назначил меня капитаном „Спартака“»

сегодня, 20:37

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал свое назначение капитаном «красно-белых».

Это неожиданно. Но вместе с тем очень приятно. Перед тренировкой Олег Кононов собрал всю команду и объявил, что я буду новым капитаном, а вице-капитаном станет Роман Зобнин. Мне было приятно услышать эти слова. Счастлив, что тренер сделал такой выбор.

В ближайшие дни обязательно соберемся, сформируем костяк команды, скажем пару слов молодым. Мы вместе с Ромой справимся. Понятно, что теперь нужно будет следить за тем, что и когда говорить. Но капитанская повязка не изменит меня как человека.

Я такой, какой есть. Думаю, что я правильно веду себя в коллективе и в разговорах с болельщиками. И останусь таким же.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Баринов: «Я очень счастлив и рад, что остаюсь в „Локо“ еще на четыре года»
Сегодня, 20:58 Комментарии0
«Сочи» предложит контракт Джанаеву
Сегодня, 18:24 Комментарии5
Федотов: «Думаю, новые трансферы „Оренбурга“ не за горами»
Сегодня, 17:38 Комментарии6
Гаврилов: «Легионерам до фени, кто будет капитаном»
Сегодня, 15:47 Комментарии16
Прядкин: «Трансфер Сутормина в „Рубин“ не был зарегистрирован»
Сегодня, 14:50 Комментарии13
Прядкин: «И дальше планируем проводить финал Кубка и Суперкубок в регионах»
Сегодня, 14:15 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Columb
Columb
   120 / 739
сегодня в 21:03
С таким капитаном будет как при банщике.
Артемкa
Артемкa
сегодня в 21:02
Стыдно за пиджак
Begemott
Begemott
   48 / 739
сегодня в 20:55
Если физрук назначил, то это ненадолго.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   82 / 739
сегодня в 20:52
Пупсик так и сказал, в ближайшее время соберемся и сформируем ОПГ.
свиноспартач
свиноспартач
сегодня в 20:49
меньше словоблудия, больше дела, каждый год на старте языком мелете, а на финише молчите
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   532 / 739
сегодня в 20:45
Господин назначил меня любимой женой !
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   158 / 739
сегодня в 20:42
А раньше не нужно было за метлой следить?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100