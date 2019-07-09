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Кикнадзе: «Баринов - основополагающий футболист в нынешнем „Локомотиве“»

сегодня, 21:12

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

Считаю, что продление контракта – это не только важный этап в биографии нашего воспитанника, но и важный шаг для клуба. Баринов – основополагающий футболист в нынешнем составе. Мы очень рады, что в команде играет много молодых воспитанников. В последнее время Дмитрий стал серьезным усилением «Локомотива». Я рад, что мы продлили наши отношения. Большой шаг вперед сделан. Надеюсь, это положительно скажется на развитии клуба и самого футболиста. Поздравляю!

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Все комментарии
Columb
Columb ответил Евгений Макрушин
   117 / 742
сегодня в 22:04
Может стать капитаном Локо на долгие годы....
Или вторым кокориным с его замашками пижона.
cska plus
cska plus
   15 / 742
сегодня в 21:27
В Локо собран хороший состав в том числе и Баринов, это результат работы тренера, респект Палычу.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   282 / 742
сегодня в 21:15
Может стать капитаном Локо на долгие годы....
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