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«Спартак» усилился Баду

сегодня, 20:35

«Спартак»  объявил о трансфере игрока «Вольфсбурга» Малкольма Баду.

Малкольм Баду стал игроком «Спартака». 22-летний немецкий футболист — воспитанник «Вольфсбурга». Он привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U-20 в 2017 году.

«Спартак» усилился Баду

Ранее футболист находился на просмотре в московском клубе. 

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
   411 / 728
сегодня в 21:22
Да ладно.. В молодежку сб Германии тоже попасть не так просто.. У немцев тренеры то же не 8. Значит и есть что то в нем.Возьмет да выстрелит как копеечный Дембеле в боруссии за пару лет стал стоить 100 млн. Так что чем черт не шутит.
Miaf
Miaf ответил Footbolista
   18 / 728
сегодня в 21:18
По сравнению с Думбией Малькольм снегурочка)...
Тут поговаривают у Думбии уже правнуки появились, готовы к отбору у Селюка
Footbolista
Footbolista ответил Miaf
   1 / 728
сегодня в 21:15
По сравнению с Думбией Малькольм снегурочка)...
cska1948
cska1948 ответил Miaf
   87 / 728
сегодня в 21:14
Думбия , Вагнер, Жо, дети Селюка тебе за это лайкнут).
Перечисленные тобой не являются немцами, так что лайков от них я не жду.Мне достаточно того, что ты откликнулся.
Miaf
Miaf ответил Дед за ЦСКА
   18 / 728
сегодня в 21:13
Все они из БРАЗИЛИИ. Африка для свиней))))
ну да, про африканских талантов , недавно подписанных цска конечно же реч не идет) да и Думбия то вылитый бразилец с Муссой) и Ласиной траоре то
Footbolista
Footbolista ответил Дед за ЦСКА
   1 / 728
сегодня в 21:12
Там и еврейскую трубу можно приклеить...видеомонтаж дело нехитрое...
Конь 666
Конь 666
   276 / 728
сегодня в 21:11
А точно усилился? не услабился?:))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Miaf
   94 / 728
сегодня в 21:10
Думбия , Вагнер, Жо, дети Селюка тебе за это лайкнут).
Все они из
БРАЗИЛИИ.
Африка для свиней))))
За адекватность
За адекватность
   384 / 728
сегодня в 21:10
"Спартак усилился Баду". Какое категоричное название поста. Игрок стоимостью 100000 евро на трансфермаркете однозначное усиление . А так удачи, может раскроется, просто покоробило УСИЛИЛСЯ, нет написать "подписал Баду."
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Литейный 4
   94 / 728
сегодня в 21:08
Очередной воспитанник Спартака. Гыгыгы https://www.youtube.com/watch?v=kEC6npBvsfE
++++ !!!!!
Главное под русскую гармошку!!!!!
Miaf
Miaf ответил cska1948
   18 / 728
сегодня в 21:08
"...22-летний немецкий футболист..." ---------------------- Типичный ариец, характер нордический.
Думбия , Вагнер, Жо, дети Селюка тебе за это лайкнут).
cska1948
cska1948
   87 / 728
сегодня в 21:07
"...22-летний немецкий футболист..."
----------------------
Типичный ариец, характер нордический.
Miaf
Miaf ответил Литейный 4
   18 / 728
сегодня в 21:06
Очередной воспитанник Спартака. Гыгыгы https://www.youtube.com/watch?v=kEC6npBvsfE
Нет бы что новое нашел, а то баян баянистый ,все уже давно знают, что там одна из бывших легенд зенита
Hypnoz
Hypnoz
   178 / 728
сегодня в 21:05
Ищут нового Промеса ?
allemz
allemz
   73 / 728
сегодня в 21:05
Удачи Баду.
Спартаку уже не терпится вызвать Зенит на пару ночей.
Footbolista
Footbolista ответил ПерекатиПоле
   1 / 728
сегодня в 21:04
Кто говорил про фашизм?...я про питерский расизм...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Footbolista
   34 / 728
сегодня в 21:03
Это круто. Фашизм то тут где?
Footbolista
Footbolista ответил ПерекатиПоле
   1 / 728
сегодня в 21:01
Литейный 4
Литейный 4 ответил Miaf
   9 / 728
сегодня в 21:00
Ну чтож удачи, если в Арсенали и Зените есть зулусы, тут хоть из Германии.
Очередной воспитанник Спартака. Гыгыгы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Footbolista
   34 / 728
сегодня в 21:00
Дедушку недобитые фашисты с какой трибуны поздравляли? С Зенитовской или с пупсовской?
Правдин Семён
Правдин Семён
   51 / 728
сегодня в 20:59
Рак.
Sully
Sully
   149 / 728
сегодня в 20:59
    Footbolista
    Footbolista ответил Miaf
       1 / 728
    сегодня в 20:57
    Гражданин Германии...это кони на пальмах трясут и бомжи на пляжах в Бразилии шукают...
    Sully
    Sully
       149 / 728
    сегодня в 20:57
    ещё парочку зулусов от фидуна и можно с позором сливаться из ЛЕ...
    Roger Young
    Roger Young ответил Footbolista
       163 / 728
    сегодня в 20:56
    Википедия?...в библиотеку надо ходить...культурная столица...
    найди ту библиотеку, в которой есть про него информация, грамотей.

    Заодно на счетах можешь посчитать сколько времени на это ушло и отправить мне письмо голубиной почтой.

    А я пока википедию почитаю
    Еврей1
    Еврей1
       286 / 728
    сегодня в 20:55
    тема для бомжей
    dino-hsv
    dino-hsv
       204 / 728
    сегодня в 20:55
    кажется, спартак не понял соотношение русских и иностранцев в лимите "8+17"
    Miaf
    Miaf
       18 / 728
    сегодня в 20:55
    Ну чтож удачи, если в Арсенали и Зените есть зулусы, тут хоть из Германии.
    Армейская душа
    Армейская душа
       129 / 728
    сегодня в 20:54
    Как сказал Федун на встрече с фанатиками спартака:
    - Бамбарбия! Киргуду!
    Sully
    Sully
       149 / 728
    сегодня в 20:54
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