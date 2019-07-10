«Спартак» усилился Баду

«Спартак» объявил о трансфере игрока «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
Малкольм Баду стал игроком «Спартака». 22-летний немецкий футболист — воспитанник «Вольфсбурга». Он привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U-20 в 2017 году.
Ранее футболист находился на просмотре в московском клубе.
БРАЗИЛИИ.
Африка для свиней))))
БРАЗИЛИИ.
Африка для свиней))))
Главное под русскую гармошку!!!!!
Главное под русскую гармошку!!!!!
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Типичный ариец, характер нордический.
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Типичный ариец, характер нордический.
Спартаку уже не терпится вызвать Зенит на пару ночей.
Спартаку уже не терпится вызвать Зенит на пару ночей.
https://youtu.be/kEC6npBvsfE
https://www.youtube.com/watch?v=DwIxtRbf8lw
Заодно на счетах можешь посчитать сколько времени на это ушло и отправить мне письмо голубиной почтой.
А я пока википедию почитаю
Заодно на счетах можешь посчитать сколько времени на это ушло и отправить мне письмо голубиной почтой.
А я пока википедию почитаю
- Бамбарбия! Киргуду!
- Бамбарбия! Киргуду!