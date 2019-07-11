Терехин: «Зачем Гильерме переходить в „Спартак“?»

Экс-нападающий «Локомотива» Олег Терёхин рассуждает о возможном переходе голкипера команды Гильерме в «Спартак».

А что здесь обсуждать? Я думаю, Гильерме не говорил и половину того, что ему приписывают. СМИ могут так вырвать и переиначить слова из контекста, что получится совсем другое. Вторую половину выдумала пресса. Гильерме 33 года, он молодой вратарь, ему ещё играть и играть.

Дело не в сборной, а в том, что он хороший и стабильный вратарь. Я ещё раз говорю: не верю и в половину того, что приписывают Гильерме. Не верю, что он рвач. Такую шумиху прям подняли... Может, агенты так сработали.

Представляю ли я себе переход Гильерме в «Спартак»? Это бред, я думаю. Начнём с того, зачем ему переходить в «Спартак». А второе - зачем «Спартаку» 33-летний вратарь? По-моему, никакой логики в этом нет. Наверно, никуда Гильерме не перейдёт и продолжит играть за «Локомотив». Шумиха спадёт, и всё будет нормально.