Бышовец: «„Краснодар“ несправедливо остался без прямой путевки в ЛЧ»

Бывший тренер «Локомотива» рассуждает о перспективах «Краснодара» в грядущем сезоне.

В прошлом сезоне «Краснодар» несправедливо остался без прямой путевки в Лигу чемпионов. Объективно «быки» должны были занимать второе место! «Краснодар» упустил серебряные медали. Сегодняшняя команда выделяется качеством игры, организацией и путем развития клуба. Мы видим достаточное количество по-настоящему доморощенных игроков. Поэтому, может быть, мы и вернемся во времена футбольного клубного патриотизма, который был нами утрачен. Сегодня все очень размыто. Призывы, чтобы в заявку включать десять иностранных игроков, - очередной круг ослика (Осёл проходил тысячи километров, оставаясь на одном месте, когда крутил жернова). Мы же ничего не выиграли в Европе, вкладывая огромные суммы в иностранных игроков и тренеров-легионеров.