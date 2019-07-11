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Бышовец: «„Краснодар“ несправедливо остался без прямой путевки в ЛЧ»

сегодня, 18:00

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассуждает о перспективах «Краснодара» в грядущем сезоне.

В прошлом сезоне «Краснодар» несправедливо остался без прямой путевки в Лигу чемпионов. Объективно «быки» должны были занимать второе место! «Краснодар» упустил серебряные медали. Сегодняшняя команда выделяется качеством игры, организацией и путем развития клуба. Мы видим достаточное количество по-настоящему доморощенных игроков. Поэтому, может быть, мы и вернемся во времена футбольного клубного патриотизма, который был нами утрачен. Сегодня все очень размыто. Призывы, чтобы в заявку включать десять иностранных игроков, - очередной круг ослика (Осёл проходил тысячи километров, оставаясь на одном месте, когда крутил жернова). Мы же ничего не выиграли в Европе, вкладывая огромные суммы в иностранных игроков и тренеров-легионеров.

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Все комментарии
beefs
beefs
   97 / 735
сегодня в 19:28
Рассуждалки, обсуждали, а выиграли москвичи с бригадой судей...
Аксинья
Аксинья ответил Groove000
   16 / 735
сегодня в 18:44
Перефразирую известную фразу: "Как боролись, на то и напоролись". Нужно просто было выигрывать матчи с Ахматом и Ростовом, а не пропускать под конец игр
Нужно было судейкам не назначать два левых пенальти в двух матчах подряд которые решили исход в пользу Локо...
Groove000
Groove000
   145 / 735
сегодня в 18:39
Перефразирую известную фразу: "Как боролись, на то и напоролись". Нужно просто было выигрывать матчи с Ахматом и Ростовом, а не пропускать под конец игр
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 735
сегодня в 18:09
У спартака надо было выигрывать.
made in Africa
made in Africa
   101 / 735
сегодня в 18:07
Сухина порешал в личке с Локомотивом.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 735
сегодня в 18:06
На что наиграли , то и получили!!!
ДСА
ДСА
   205 / 735
сегодня в 18:06
Турнир длинный - значит справедливо.
cska plus
cska plus
   12 / 735
сегодня в 18:03
Быки сами виноваты, что оказались на третьем месте, хотя справедливости ради они могли взять и чемпионство.
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