Ширко: «Наше поколение приучило к тому, что „Спартак“ - это мощь»

Бывший игрок «Спартака» считает, что «красно-белые» должны создать новый стиль игры.

Я жду, что у «Спартака», наконец, сформируется костяк, который будет определять стиль игры, вокруг которого будет строиться новая команда. Наше поколение приучило к тому, что «Спартак» - это мощь, и новому поколению нужно сделать так, чтобы вернуть это. Конечно, мы ждем трофеев и медалей. Именно так нужно завоевывать величие и уважение. И, конечно, никаких скандалов и сплетен, которые давно уже сопровождают команду. Очень хочется, чтобы «Спартак» с этими понятиями никогда не ассоциировался.

Такое понятие как романцевский футбол растворилось во времени. Тот футбол - это не просто игра, это философия, которую Олег Иванович вкладывал в наши головы. Зачем что-то копировать сейчас? Нужно создавать новый стиль, работать по-новому, но так же эффективно.