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Ширко: «Наше поколение приучило к тому, что „Спартак“ - это мощь»

сегодня, 18:13

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко считает, что «красно-белые» должны создать новый стиль игры.

Я жду, что у «Спартака», наконец, сформируется костяк, который будет определять стиль игры, вокруг которого будет строиться новая команда. Наше поколение приучило к тому, что «Спартак» - это мощь, и новому поколению нужно сделать так, чтобы вернуть это. Конечно, мы ждем трофеев и медалей. Именно так нужно завоевывать величие и уважение. И, конечно, никаких скандалов и сплетен, которые давно уже сопровождают команду. Очень хочется, чтобы «Спартак» с этими понятиями никогда не ассоциировался.

Такое понятие как романцевский футбол растворилось во времени. Тот футбол - это не просто игра, это философия, которую Олег Иванович вкладывал в наши головы. Зачем что-то копировать сейчас? Нужно создавать новый стиль, работать по-новому, но так же эффективно.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   206 / 735
сегодня в 19:34
Бромонтан был,,1-18 было.. а мощи не было. Как только Титьку поймали с бромонтаном,так романцевские успехи и закончились....
cska plus
cska plus
   12 / 735
сегодня в 19:15
Судьи мощные у них играют.
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 735
сегодня в 19:10
В каком спартаке он играл?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   350 / 735
сегодня в 19:01
Просто рфс было куплено бандюками. Вот и вся мощь Спартака. У Зенита все более цивильнее - Газпром. А так, пустышки.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 735
сегодня в 18:53
Всех будем рвать воспитанниками
Swinsi
Swinsi
   312 / 735
сегодня в 18:42
Во все времена за спартак было стыдно.
klaunt
klaunt
   292 / 735
сегодня в 18:40
бромантановое поколение
parallels
parallels
   11 / 735
сегодня в 18:37
я тут был.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 735
сегодня в 18:33
    Литейный 4
    Литейный 4
       7 / 735
    сегодня в 18:32
    Сейчас поколение приучило к тому, что стыдно за них всем. Гыгыгы
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 735
    сегодня в 18:31
      Qwеrty
      Qwеrty
         178 / 735
      сегодня в 18:27
      запрещенное ширево создавало мощь
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         8 / 735
      сегодня в 18:19
      Не Ширко про мощь говорить!!! Сколько он моментов за свою карьеру загубил и не сосчитать!!! Его же даже спартачи не переваривали!!! А он тут теперь нам про мощь сказки рассказывает!!!
      Glyba
      Glyba
         147 / 735
      сегодня в 18:18
      Про какое поколение он говорит, но кроме липовой и юбилейной мощи от свиней никто ничего не видел.
      made in Africa
      made in Africa
         101 / 735
      сегодня в 18:14
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