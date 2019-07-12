Буффона приглашали «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 14:10

По информации английской прессы, 41-летний голкипер отклонил предложения от двух клубов АПЛ , прежде чем перейти в «Ювентус».

Опытного стража ворот хотели видеть у себя «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако Буффон предпочел вернуться в Турин.