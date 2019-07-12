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Буффона приглашали «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 14:10

По информации английской прессы, 41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон отклонил предложения от двух клубов АПЛ, прежде чем перейти в «Ювентус».

Опытного стража ворот хотели видеть у себя «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако Буффон предпочел вернуться в Турин.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Red_team
   5 / 740
сегодня в 15:22
Почитай контракт джиджи в юве, там 8 игр вроде всего
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 740
сегодня в 15:21
Блеф, туда сватают Акинфеева
Red_team
Red_team
   636 / 740
сегодня в 15:12
Бред какой-то, зачем он им? На банку глупо в 41 год сажать, а ДДХ и Эдерсон гораздо сильнее старичка
Igo0rek
Igo0rek
   23 / 740
сегодня в 15:09
Сейчас бы верить в такие слухи...
Footbolista
Footbolista ответил Слава Геббельс
   1 / 740
сегодня в 14:55
Фридель в 41 год еще был безусловно номер один в Тотенхэме...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   606 / 740
сегодня в 14:47
😎😂😂😂😂😁🤣☝️
ДСА
ДСА
   174 / 740
сегодня в 14:45
Туда его могли звать только как резервного вратаря на случай травм основных плюс на малозначимые матчи.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   57 / 740
сегодня в 14:35
Почему еще спартак не объявил себя в числе приглашавших его, ведь у спартака не хватает вратарей.
allemz
allemz
   89 / 740
сегодня в 14:27
Да ну, бред.
Зачем эта дырка МЮ, тем более МС? Он в ПСЖ обдристался, а в раздевалке от него пользы никакой. Помним, как он пятую точку Неймара полировал.

Если даже так, он бы никогда не выбрал АПЛ. Он выберет халявные трофеи в составе гегемона Серии в роли 3-го кипера нежели унижения и позоры в составе одного из клубов топ-6.
A.Gordeev
A.Gordeev
   207 / 740
сегодня в 14:27
Чушь полная.
Слава Геббельс
Слава Геббельс
   344 / 740
сегодня в 14:18
Дедуля не вывез бы апл
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