Буффона приглашали «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

По информации английской прессы, 41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон отклонил предложения от двух клубов АПЛ, прежде чем перейти в «Ювентус».
Опытного стража ворот хотели видеть у себя «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако Буффон предпочел вернуться в Турин.
Зачем эта дырка МЮ, тем более МС? Он в ПСЖ обдристался, а в раздевалке от него пользы никакой. Помним, как он пятую точку Неймара полировал.
Если даже так, он бы никогда не выбрал АПЛ. Он выберет халявные трофеи в составе гегемона Серии в роли 3-го кипера нежели унижения и позоры в составе одного из клубов топ-6.
Зачем эта дырка МЮ, тем более МС? Он в ПСЖ обдристался, а в раздевалке от него пользы никакой. Помним, как он пятую точку Неймара полировал.
Если даже так, он бы никогда не выбрал АПЛ. Он выберет халявные трофеи в составе гегемона Серии в роли 3-го кипера нежели унижения и позоры в составе одного из клубов топ-6.