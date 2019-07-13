Сутормин: «Буду прогрессировать в „Зените“»

Полузащитник «Зенита» рад, что перебрался в клуб из Санкт-Петербурга.

Это немножко другой уровень, чем был у меня раньше, но все отлично, везде чувствуется класс, и это не может не радовать.

Мы много говорили с Семаком, но о чем — раскрывать сейчас не буду. Посмотрим в игре. Понятно, что у каждого тренера свои требования, свои особенности, мое дело быстрее в них вникнуть, адаптировать их в голове и на поле и приносить пользу команде.

Главное, чтобы при смене позиции не страдало качество игры. Тогда универсальность — огромный плюс. Мне есть в чем прогрессировать. Если на каждой позиции буду приносить пользу команде, будет хорошо. Не должно быть так, что играешь везде и везде плохо. Буду стремиться к тому, чтобы везде играть хорошо. Наверное, если много лет играть на одной позиции, привыкаешь к ней, но у меня такого опыта нет, и я четкого ответа на этот вопрос не дам. Раньше я почему-то думал, что мне комфортнее играть крайнего полузащитника, но за последний год я и защитником был, и центральным полузащитником. Куда поставит тренер, там и буду приносить пользу. В Оренбурге у меня это хорошо получалось, но, конечно, мне есть куда расти. Так что буду прогрессировать.