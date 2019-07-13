Сутормин: «Буду прогрессировать в „Зените“»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рад, что перебрался в клуб из Санкт-Петербурга.
Это немножко другой уровень, чем был у меня раньше, но все отлично, везде чувствуется класс, и это не может не радовать.
Мы много говорили с Семаком, но о чем — раскрывать сейчас не буду. Посмотрим в игре. Понятно, что у каждого тренера свои требования, свои особенности, мое дело быстрее в них вникнуть, адаптировать их в голове и на поле и приносить пользу команде.
Главное, чтобы при смене позиции не страдало качество игры. Тогда универсальность — огромный плюс. Мне есть в чем прогрессировать. Если на каждой позиции буду приносить пользу команде, будет хорошо. Не должно быть так, что играешь везде и везде плохо. Буду стремиться к тому, чтобы везде играть хорошо. Наверное, если много лет играть на одной позиции, привыкаешь к ней, но у меня такого опыта нет, и я четкого ответа на этот вопрос не дам. Раньше я почему-то думал, что мне комфортнее играть крайнего полузащитника, но за последний год я и защитником был, и центральным полузащитником. Куда поставит тренер, там и буду приносить пользу. В Оренбурге у меня это хорошо получалось, но, конечно, мне есть куда расти. Так что буду прогрессировать.
>На скамейке
Лол
>На скамейке
Лол
Зенит 2 - Рубин - Оренбург - Пенсия
Зенит 2 - Рубин - Оренбург - Пенсия
ага, как этот мужик пустотребил перейдя в Рубин можешь посмотреть чуть ниже))))
И правильность выбора Семака, вспоминается гениальный трансфер итальянского лавочника, при этом с самой большой ЗП ))))только не надо басен, что якобы это мимо Семака все прошло)))
Ты ведь правильно в конце написал, "не видя не минуты его игры",
Но сам уже понты пишешь "Мужик сказал - мужик сделал....")))) а что он сделал? кроме как языком молоть и самого позорного трансфера РПЛ. ничего)))
ага, как этот мужик пустотребил перейдя в Рубин можешь посмотреть чуть ниже))))
И правильность выбора Семака, вспоминается гениальный трансфер итальянского лавочника, при этом с самой большой ЗП ))))только не надо басен, что якобы это мимо Семака все прошло)))
Ты ведь правильно в конце написал, "не видя не минуты его игры",
Но сам уже понты пишешь "Мужик сказал - мужик сделал....")))) а что он сделал? кроме как языком молоть и самого позорного трансфера РПЛ. ничего)))
Прогрессировать - значит будет прогрессировать...
Был нужен Семаку....перешёл...
Есть желание биться....всегда пожалуйста....
У кого то есть сомнения в правильности выбора игроков Семаком в команду - смотрите таблицу прошедшего чемпионата....
Нытьё обусловленное неспособностью к конкуренции некоторых игроков в доСемаковский период - сейчас неуместно....
И не видя ещё ни минуты игры Сутормина за Зенит негативить и предрекать провал - не самое достойное занятие....
Прогрессировать - значит будет прогрессировать...
Был нужен Семаку....перешёл...
Есть желание биться....всегда пожалуйста....
У кого то есть сомнения в правильности выбора игроков Семаком в команду - смотрите таблицу прошедшего чемпионата....
Нытьё обусловленное неспособностью к конкуренции некоторых игроков в доСемаковский период - сейчас неуместно....
И не видя ещё ни минуты игры Сутормина за Зенит негативить и предрекать провал - не самое достойное занятие....
https://www.youtube.com/watch?v=1Nol3XlXUlk
- Хочу сидеть на лавке, получать зп, ЗеБолотный - мой кумир
- Хочу сидеть на лавке, получать зп, ЗеБолотный - мой кумир
...Панюков " Буду прогрессировать.."
........
Прогресс прям прет...
...Панюков " Буду прогрессировать.."
........
Прогресс прям прет...
Прям как зеболото. ))
Прям как зеболото. ))
На заднем плане аплодирует Новосельцев: "Красава, Лёха! Моя школа"
На заднем плане аплодирует Новосельцев: "Красава, Лёха! Моя школа"