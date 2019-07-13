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Сутормин: «Буду прогрессировать в „Зените“»

13 июля 2019, 08:22

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рад, что перебрался в клуб из Санкт-Петербурга.

Это немножко другой уровень, чем был у меня раньше, но все отлично, везде чувствуется класс, и это не может не радовать.

Мы много говорили с Семаком, но о чем — раскрывать сейчас не буду. Посмотрим в игре. Понятно, что у каждого тренера свои требования, свои особенности, мое дело быстрее в них вникнуть, адаптировать их в голове и на поле и приносить пользу команде.

Главное, чтобы при смене позиции не страдало качество игры. Тогда универсальность — огромный плюс. Мне есть в чем прогрессировать. Если на каждой позиции буду приносить пользу команде, будет хорошо. Не должно быть так, что играешь везде и везде плохо. Буду стремиться к тому, чтобы везде играть хорошо. Наверное, если много лет играть на одной позиции, привыкаешь к ней, но у меня такого опыта нет, и я четкого ответа на этот вопрос не дам. Раньше я почему-то думал, что мне комфортнее играть крайнего полузащитника, но за последний год я и защитником был, и центральным полузащитником. Куда поставит тренер, там и буду приносить пользу. В Оренбурге у меня это хорошо получалось, но, конечно, мне есть куда расти. Так что буду прогрессировать.

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Все комментарии
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 21:25
Заболотному расскажи
Groove000
Groove000
   156 / 802
14 июля в 09:51
>Прогрессировать
>На скамейке
Лол
КонстантинГродно
КонстантинГродно
14 июля в 07:27
Ага ...в сторону Сочи))
Hypnoz
Hypnoz
   106 / 802
13 июля в 21:18
Кто первый на вылет, Семак и Сутормин ?
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
13 июля в 20:20
Вся надежда на тебя
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
13 июля в 18:57
    Gunslinger
    Gunslinger ответил Gunslinger
       116 / 802
    13 июля в 17:39
    Очень надеюсь, что Сутормин прочитал ВСЕ комментарии к этой статье, и это, в том числе, поможет ему профессионально играть!
    ekliziast
    ekliziast
       298 / 802
    13 июля в 17:05
    Насчёт прогресса , поинтересуйся у Бухарова, Новосельцева и т.д.
    МКС
    МКС
       51 / 802
    13 июля в 16:46
    Прогресс Сутормина

    Зенит 2 - Рубин - Оренбург - Пенсия
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил Jeck Denielse
       124 / 802
    13 июля в 16:28
    Мужик сказал - мужик сделал.... Прогрессировать - значит будет прогрессировать... Был нужен Семаку....перешёл... Есть желание биться....всегда пожалуйста.... У кого то есть сомнения в правильности выбора игроков Семаком в команду - смотрите таблицу прошедшего чемпионата.... Нытьё обусловленное неспособностью к конкуренции некоторых игроков в доСемаковский период - сейчас неуместно.... И не видя ещё ни минуты игры Сутормина за Зенит негативить и предрекать провал - не самое достойное занятие....
    Мужик сказал - мужик сделал.... )))
    ага, как этот мужик пустотребил перейдя в Рубин можешь посмотреть чуть ниже))))

    И правильность выбора Семака, вспоминается гениальный трансфер итальянского лавочника, при этом с самой большой ЗП ))))только не надо басен, что якобы это мимо Семака все прошло)))

    Ты ведь правильно в конце написал, "не видя не минуты его игры",
    Но сам уже понты пишешь "Мужик сказал - мужик сделал....")))) а что он сделал? кроме как языком молоть и самого позорного трансфера РПЛ. ничего)))
    Древний Хрюкр
    Древний Хрюкр
       346 / 802
    13 июля в 15:38
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         181 / 802
      13 июля в 15:17
      Посмотрим, Алексей! Это если Сергей Богданович на тебя будет рассчитывать в предстоящем сезоне и будет давать хоть какое-то игровое время. Сидя на скамейке запасных даже в Зените, очень сложно развиваться как футболист...
      Rattlehead
      Rattlehead
         62 / 802
      13 июля в 14:25
      Ага, как Новосельцев, Рязанцев, Могилевец, Соловьев, Полоз, Домингес, Ансальди, Нобоа.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         15 / 802
      13 июля в 13:53
      Мужик сказал - мужик сделал....
      Прогрессировать - значит будет прогрессировать...

      Был нужен Семаку....перешёл...
      Есть желание биться....всегда пожалуйста....

      У кого то есть сомнения в правильности выбора игроков Семаком в команду - смотрите таблицу прошедшего чемпионата....

      Нытьё обусловленное неспособностью к конкуренции некоторых игроков в доСемаковский период - сейчас неуместно....
      И не видя ещё ни минуты игры Сутормина за Зенит негативить и предрекать провал - не самое достойное занятие....
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник
         355 / 802
      13 июля в 13:44
      В полку легенд прибыло.Маркизио, ЗЕболотный, двигайтесь.
      armeec_♞
      armeec_♞
         124 / 802
      13 июля в 13:11
      Как красиво умеем говорить))))

      Брулин
      Брулин
         45 / 802
      13 июля в 13:10
      Скромность украшает легенду.
      Ros S
      Ros S
         287 / 802
      13 июля в 13:03
      Ну а что он должен был сказать?!
      - Хочу сидеть на лавке, получать зп, ЗеБолотный - мой кумир
      Евгений Сибель
      Евгений Сибель
         600 / 802
      13 июля в 13:02
      Универсал перемещающий по скамейке
      andromend
      andromend ответил Крутой камерунец
         744 / 802
      13 июля в 12:44
      Полоз «Буду прогрессировать в „Зените“» Цаллагов «Буду прогрессировать в „Зените“» Новосельцев «Буду прогрессировать в „Зените“» Набиуллин «Буду прогрессировать в „Зените“» Сутормин «Буду прогрессировать в „Зените“» продолжение следует)))
      ...Соловьев " Буду пргрессировать..."
      ...Панюков " Буду прогрессировать.."
      ........
      Прогресс прям прет...
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев
         27 / 802
      13 июля в 12:10
      Ros S
      Ros S
         287 / 802
      13 июля в 11:48
      В Зените новый, голодный до халявы, рот появился)
      mihaluch
      mihaluch
         117 / 802
      13 июля в 11:44
      Прогрессировать в"Зените" обязательно надо. Заболотные в большом количестве никому не нужны.
      galem72
      galem72
         186 / 802
      13 июля в 11:41
      "...буду прогрессировать в ените..."

      Прям как зеболото. ))
      Палыч82
      Палыч82
         279 / 802
      13 июля в 11:21
      Успеха и удачи Сутормину. Интересный и сильный игрок для внутренней арены, но на мой взгляд недостаточно даровитый для ЛЧ. Впрочем, и на том подкрепление Зениту
      spartach091
      spartach091
         95 / 802
      13 июля в 11:09
      Будешь мыкаться по арендам
      Номер 1 на этом проэкте
      Номер 1 на этом проэкте
         540 / 802
      13 июля в 11:01
      Будешь прогрессировать в протирание лавки , доказано годами
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил berda2003
         2 / 802
      13 июля в 11:00
      наивная балда, сколько уже прошло ч/з эту газовую трубу желающих прогрессировать - тьма!!! - погугли.
      Через нефтяную трубу ещё больше прошло ноунеймов и неудачников. Гыгыгы
      Николай 86
      Николай 86
         97 / 802
      13 июля в 10:58
      Сутормин: «Буду прогрессировать в „Зените“»
      На заднем плане аплодирует Новосельцев: "Красава, Лёха! Моя школа"
      Морозовский
      Морозовский
         3 / 802
      13 июля в 10:44
      Глупышка.
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