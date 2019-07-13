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Селюк: «Призываю Питер не оскорблять моих загорелых игроков из „Тамбова“»

13 июля 2019, 02:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк в преддверии матча 1-го тура РПЛ «Зенит» - «Тамбов» в своём «твиттере» призвал болельщиков не использовать расистские оскорбления в адрес игроков гостей.

Призываю болельщиков Питера не оскорблять моих загорелых футболистов из «Тамбова» в ближайшем матче. А если даже вы хотите оскорбить их, вместо оскорблений кричите просто «Селюк».

И вы, и мы поймём, в чём дело, а клуб не накажут.

Напомним, игру «Зенит» - «Тамбов» обслужит бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым.

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Все комментарии
wingback
wingback
   163 / 802
13 июля в 16:01
Хряков теперь переименуют в Селюк (Москва)...
Androshin
Androshin
   364 / 802
13 июля в 15:45
При приезде свиней повсюду будет слышно Селюк.
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
13 июля в 14:11
ТЕПЕРЬ НА МАТЧАХ "ЗЕНИ" В КАЖДОМ ГОРОДЕ БУДУТ ГОРЛОПАНИТЬ: "СЕЛЮК, СЕЛЮК..."! И никого за "любовь" к "зене" не накажут! гы гы гы
Конь 666
Конь 666
   403 / 802
13 июля в 11:53
Хороший совет от троля со стажем!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил memphis
   109 / 802
13 июля в 11:31
Новое матерное слово "Селюк".
Слушай ,а что , может прижится ?!!!!! ))))) Селюк ,Селюк теперь в каждом клубе ! ))))
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Т34
   484 / 802
13 июля в 11:16
Как вы там говорите? В цветах зенита нет черного? Болтуны!
В цветах Зенита нет Селюка)
Эллочка
Эллочка
   53 / 802
13 июля в 11:12
селюк=зулус
Т34
Т34
   160 / 802
13 июля в 10:17
Как вы там говорите? В цветах зенита нет черного? Болтуны!
311
311
   44 / 802
13 июля в 10:05
Это насколько же в Тамбове солнечная активность зашкаливает!)
порт
порт
   641 / 802
13 июля в 09:31
Вот такие идио...ы, как Селюк, и нагнетают обстановку.
cska1948
cska1948
   80 / 802
13 июля в 09:27
Под благовидным предлогом, Селюк предлагает зенитовским болельщикам рекламировать себя любимого.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Заратустра
   15 / 802
13 июля в 08:19
К тому же, у зени немало своих "загорелых" имеется. В этой ситуации было бы нелепо со стороны болотных оскорблять тамбовских негров.
Вот ты сам в своём коротком комменте употребил такие слова как "зеня", "загорелые", "томбовсеие негры", "болотные".......

И рассуждаешь о нелепости оскорблений...??
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
13 июля в 08:11
Мои загорелые футболисты, Селюк себя рабовладельцем возомнил.
memphis
memphis
   332 / 802
13 июля в 07:29
Новое матерное слово "Селюк".
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
13 июля в 07:08
Селюк вообще в адеквате?
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
13 июля в 07:08
Чего кричать, ожидается лёгкая победа.
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
13 июля в 06:18
Селюк это диагноз
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
13 июля в 06:11
Нельзя кричать Селюк, могут пришить оскорбление целой расы.
Заратустра
Заратустра ответил Jeck Denielse
   173 / 802
13 июля в 06:07
    post-navigator
    post-navigator
       30 / 802
    13 июля в 05:59
    Руссо зулуссо?
    Облико Аморале!
    Заратустра
    Заратустра
       173 / 802
    13 июля в 05:48
    Селюк троллит питерню))
    valt134
    valt134
       136 / 802
    13 июля в 05:15
    Это ж надо так загореть...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       15 / 802
    13 июля в 03:55
    А называть афроевропейцев "моими загорелыми футболистами" не оскорбление ??
    mihaluch
    mihaluch
       117 / 802
    13 июля в 03:14
    Что, сейчас всех негров селюками звать будут?
    scarp
    scarp
       599 / 802
    13 июля в 03:00
    "Селюк" хорошо рифмуется. Рискует дядя стать мемом )))
    Лакшери
    Лакшери
       57 / 802
    13 июля в 02:52
    Можно просто негрилла . Или зулус . или спартач.
    А вообще зря он перед игрой такую тему поднимает . Будто до Тамбова в рпл спартака небыло .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 802
    13 июля в 02:43
    Оригинальное предложение!!!
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