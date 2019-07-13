Селюк: «Призываю Питер не оскорблять моих загорелых игроков из „Тамбова“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в преддверии матча 1-го тура РПЛ «Зенит» - «Тамбов» в своём «твиттере» призвал болельщиков не использовать расистские оскорбления в адрес игроков гостей.
Призываю болельщиков Питера не оскорблять моих загорелых футболистов из «Тамбова» в ближайшем матче. А если даже вы хотите оскорбить их, вместо оскорблений кричите просто «Селюк».
И вы, и мы поймём, в чём дело, а клуб не накажут.
Призываю болельщиков Питера не оскорблять моих загорелых футболистов из Тамбова в ближайшем матче. А если даже вы хотите оскорбить их, вместо оскорблений кричите просто СЕЛЮК 😂😂😂— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 12 июля 2019 г.
И вы, и мы поймем, в чем дело, а клуб не накажут 😂😂😂
Напомним, игру «Зенит» - «Тамбов» обслужит бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым.
И рассуждаешь о нелепости оскорблений...??
И рассуждаешь о нелепости оскорблений...??
Облико Аморале!
Облико Аморале!
А вообще зря он перед игрой такую тему поднимает . Будто до Тамбова в рпл спартака небыло .
А вообще зря он перед игрой такую тему поднимает . Будто до Тамбова в рпл спартака небыло .