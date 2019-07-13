Селюк: «Призываю Питер не оскорблять моих загорелых игроков из „Тамбова“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в преддверии матча 1-го тура РПЛ «Зенит» - «Тамбов» в своём «твиттере» призвал болельщиков не использовать расистские оскорбления в адрес игроков гостей.

Призываю болельщиков Питера не оскорблять моих загорелых футболистов из «Тамбова» в ближайшем матче. А если даже вы хотите оскорбить их, вместо оскорблений кричите просто «Селюк».

И вы, и мы поймём, в чём дело, а клуб не накажут.