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Сутормин: «Я попал в веселую ситуацию»

вчера, 23:41

Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Рубина» Алексей Сутормин прокомментировал свой переход в «Зенит».

Мне кажется, если есть сомнения, лучше отказаться от перехода. Я бы не пришел в этот клуб, если бы сомневался. Понятно, что здесь есть конкуренция, но она еще никому не мешала расти. В «Зените» созданы все условия, чтобы игрок прогрессировал, остается только работать, отдаваться полностью на поле, а тренерский штаб будет делать выбор. Не верить же в свои силы неправильно. Я верю в себя. Верю в команду. Мое дело — показывать себя на поле, а там уж будет видно, как и что. 

Как меня проводили в Казани? Посмеялись немного. Но ситуация действительно веселая. Спасибо казанцам, что они спокойно все восприняли, по-человечески отнеслись к случившемуся. Хорошие отношения много значат для меня.

Напомним, что футболист перебрался из «Оренбурга» в «Рубин», но уже через 10 дней оказался в рядах «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   12 / 751
сегодня в 00:43
Если Рубин выиграет медали в чемпионате Сутормину отправит?
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   379 / 751
сегодня в 00:30
Слишком много Сутормина, поди это пик новостей про него, сезон начнётся и все мы про него забудем)
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 751
сегодня в 00:30
Многие верили в себя, переходя в Зенит, вот только в итоге им не поверили!!!
Ладожский
Ладожский
сегодня в 00:28
Пупсиков повеселил вдоволь.
RussianMango
RussianMango
   120 / 751
сегодня в 00:27
Веселуха еще впереди...эт тока начало. Гробить игроков лазурные умеют...лидеры по рейтингу УЕФА.
Павел Амурский
Павел Амурский
   37 / 751
сегодня в 00:26
Сам себя в нее поставил, еще бы к свиням задумал пойти.
Навзир
Навзир
   413 / 751
сегодня в 00:26
Действительно веселое, на одной половине поля футбол, на второй чемоданы денег и лавка.
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 751
сегодня в 00:22
Многие верили в себя, переходя в Зенит, вот только в итоге им не поверили!!!
дурман
дурман
   308 / 751
сегодня в 00:11
Сутормин: «Я попал в веселую ситуацию"

А чего ты ожидал когда в цирк переходил???
Кончено же смешно.
Footbolista
Footbolista
   1 / 751
вчера в 23:57
- С баблом весело шагать по просторам, по просторам,
по просторам...
- И газпрому подпевать лучше хором, лучше хором,
лучше хором....
Qwеrty
Qwеrty
   89 / 751
вчера в 23:43
теперь шкафчик держи на замке,чтобы не попасть в грустную
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