Сутормин: «Я попал в веселую ситуацию»

Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Рубина» прокомментировал свой переход в «Зенит».

Мне кажется, если есть сомнения, лучше отказаться от перехода. Я бы не пришел в этот клуб, если бы сомневался. Понятно, что здесь есть конкуренция, но она еще никому не мешала расти. В «Зените» созданы все условия, чтобы игрок прогрессировал, остается только работать, отдаваться полностью на поле, а тренерский штаб будет делать выбор. Не верить же в свои силы неправильно. Я верю в себя. Верю в команду. Мое дело — показывать себя на поле, а там уж будет видно, как и что.

Как меня проводили в Казани? Посмеялись немного. Но ситуация действительно веселая. Спасибо казанцам, что они спокойно все восприняли, по-человечески отнеслись к случившемуся. Хорошие отношения много значат для меня.