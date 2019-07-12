Сутормин: «Я попал в веселую ситуацию»

Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Рубина» Алексей Сутормин прокомментировал свой переход в «Зенит».
Мне кажется, если есть сомнения, лучше отказаться от перехода. Я бы не пришел в этот клуб, если бы сомневался. Понятно, что здесь есть конкуренция, но она еще никому не мешала расти. В «Зените» созданы все условия, чтобы игрок прогрессировал, остается только работать, отдаваться полностью на поле, а тренерский штаб будет делать выбор. Не верить же в свои силы неправильно. Я верю в себя. Верю в команду. Мое дело — показывать себя на поле, а там уж будет видно, как и что.
Как меня проводили в Казани? Посмеялись немного. Но ситуация действительно веселая. Спасибо казанцам, что они спокойно все восприняли, по-человечески отнеслись к случившемуся. Хорошие отношения много значат для меня.
Напомним, что футболист перебрался из «Оренбурга» в «Рубин», но уже через 10 дней оказался в рядах «сине-бело-голубых».
А чего ты ожидал когда в цирк переходил???
Кончено же смешно.
А чего ты ожидал когда в цирк переходил???
Кончено же смешно.
по просторам...
- И газпрому подпевать лучше хором, лучше хором,
лучше хором....
по просторам...
- И газпрому подпевать лучше хором, лучше хором,
лучше хором....