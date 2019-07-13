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Крыховяк: «Очень рад Суперкубку, но сейчас самое главное – выиграть РПЛ»

сегодня, 01:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк прокомментировал победу над «Зенитом» в матче за Суперкубок России (3:2).

Очень счастлив, что нам удалось победить в этом матче. Так начать сезон важно для любой команды. Мы добыли трофеи, и теперь считаю, что нужно уверенно продолжить новый сезон. Также очень важно быть готовыми к первой игре в новом розыгрыше Лиги чемпионов. 

Почему матч складывался так тяжело? В первую очередь, считаю, что мы заслужили победу. «Локомотив» играл очень хорошо, создавал моменты, забил три гола. Но в то же время мы сделали и две ошибки, приведшие к двум мячам в наших воротах. Нам надо работать, чтобы становиться лучше. 

Конечно, эта победа должна помочь нам в психологическом плане! Мы обыграли «Зенит» и взяли трофей. Это откладывается у тебя в голове. Но сейчас для нас самое главное выиграть сам чемпионат России.

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11-и метровый
11-и метровый
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сегодня в 02:27
Все будет видно по ЛЧ.
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