Крыховяк: «Очень рад Суперкубку, но сейчас самое главное – выиграть РПЛ»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал победу над «Зенитом» в матче за Суперкубок России (3:2).

Очень счастлив, что нам удалось победить в этом матче. Так начать сезон важно для любой команды. Мы добыли трофеи, и теперь считаю, что нужно уверенно продолжить новый сезон. Также очень важно быть готовыми к первой игре в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Почему матч складывался так тяжело? В первую очередь, считаю, что мы заслужили победу. «Локомотив» играл очень хорошо, создавал моменты, забил три гола. Но в то же время мы сделали и две ошибки, приведшие к двум мячам в наших воротах. Нам надо работать, чтобы становиться лучше.

Конечно, эта победа должна помочь нам в психологическом плане! Мы обыграли «Зенит» и взяли трофей. Это откладывается у тебя в голове. Но сейчас для нас самое главное выиграть сам чемпионат России.