Крыховяк: «Настроены на успешное выступление в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» поделился ожиданиями от нового розыгрыша Лиги чемпионов.

Будет очень важно финишировать в двойке лучших команд на групповом этапе Лиги чемпионов. Обязательно нужно выступить лучше, чем в прошлом сезоне.

Не важно, какие команды хотелось бы лично мне. Всё решит жребий, мы уважаем каждого из участников по Лиге чемпионов. Настроены на успешное выступление и сосредоточены только на своей команде.