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Крыховяк: «Настроены на успешное выступление в Лиге чемпионов»

13 июля 2019, 02:12

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк поделился ожиданиями от нового розыгрыша Лиги чемпионов.

Будет очень важно финишировать в двойке лучших команд на групповом этапе Лиги чемпионов. Обязательно нужно выступить лучше, чем в прошлом сезоне. 

Не важно, какие команды хотелось бы лично мне. Всё решит жребий, мы уважаем каждого из участников по Лиге чемпионов. Настроены на успешное выступление и сосредоточены только на своей команде.

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» занял последнее место в своей группе ЛЧ.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил kastites
   279 / 802
13 июля в 12:46
В том году видели уже
Нужно себе самому ответить а сильнее ли хоть один российский клуб, чем команды №1 своих чемпионатов, каковыми являются Порту и Галатасарай. Или же номер 2 чемпионата Германии нашим "по зубам"?) Практически любая победа в ЛЧ на серьезным клубом сравни чуду, это прыжок выше своей головы. А Локо прошлой осенью был в худшем состоянии за последние 4 года, от Балтики чуть в кубке не вылетели, с аутсайдерами чемпионата еле состязались. Так что чуда не произошло, а все было логично для того периода.
Почему то многие думают, что вылеты от Осера, Аека, например, в преддверии группового этапа стоят меньше по значимости, чем 4 место в группе, но это все выдумки. Все течет, все меняется, или нам хорошо выступившие однажды в группе ЛЧ Ростов и Рубин выставлять каждый год?)
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
13 июля в 07:19
Каждый год настраиваетесь, а результат противоположный
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
13 июля в 07:09
Хоть бы одну победу одержали.
kastites
kastites
   126 / 802
13 июля в 07:05
В том году видели уже
valt134
valt134
   136 / 802
13 июля в 05:11
Опять пошли бравурные речи... Неужели жизнь не учит? И года не прошло как их пинали в ЛЧ. Я бы обязал руководство клубов наказывать таких «говорунов».
амурец
амурец
   59 / 802
13 июля в 04:22
Будем надеяться
African spartak
African spartak
   33 / 802
13 июля в 03:54
Ман Сити вам в группу надо, весело будет посмотреть.
За адекватность
За адекватность
   40 / 802
13 июля в 03:01
"Обязательно нужно выступить лучше, чем в прошлом сезоне." Охотно верю. Вы будете в 4-й корзине при посеве. Из 1-й кто бы не прилетел, это 2 поражения (90%), дай Бог из 2-й и 3-ей прилетит надежда на борьбу за 3-е место. К сожалению для наших клубов жребий очень много значит в плане локального успеха. Но может так прилететь, что волосы дыбом от жребия станут. В любом случае всем нашим клубам достойного выступления в ЕК.
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