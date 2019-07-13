Крыховяк: «Настроены на успешное выступление в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк поделился ожиданиями от нового розыгрыша Лиги чемпионов.
Будет очень важно финишировать в двойке лучших команд на групповом этапе Лиги чемпионов. Обязательно нужно выступить лучше, чем в прошлом сезоне.
Не важно, какие команды хотелось бы лично мне. Всё решит жребий, мы уважаем каждого из участников по Лиге чемпионов. Настроены на успешное выступление и сосредоточены только на своей команде.
Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» занял последнее место в своей группе ЛЧ.
Почему то многие думают, что вылеты от Осера, Аека, например, в преддверии группового этапа стоят меньше по значимости, чем 4 место в группе, но это все выдумки. Все течет, все меняется, или нам хорошо выступившие однажды в группе ЛЧ Ростов и Рубин выставлять каждый год?)
Почему то многие думают, что вылеты от Осера, Аека, например, в преддверии группового этапа стоят меньше по значимости, чем 4 место в группе, но это все выдумки. Все течет, все меняется, или нам хорошо выступившие однажды в группе ЛЧ Ростов и Рубин выставлять каждый год?)