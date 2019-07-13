Песегов: «Мы готовы к матчу против „Спартака“»

Полузащитник «Сочи» рассуждает о предстоящем поединке первого тура РПЛ против «Спартака».

Мы готовы, физическую форму набрали. В товарищеском матче «Спартак» поймал нас на разобранном состоянии, а сейчас уже более подготовлены. Дадим бой.