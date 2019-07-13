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Песегов: «Мы готовы к матчу против „Спартака“»

13 июля 2019, 09:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Евгений Песегов рассуждает о предстоящем поединке первого тура РПЛ против «Спартака».

Мы готовы, физическую форму набрали. В товарищеском матче «Спартак» поймал нас на разобранном состоянии, а сейчас уже более подготовлены. Дадим бой.

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Все комментарии
jilbar
jilbar
   29 / 802
13 июля в 19:50
Удачи Сочи!
STVA 1
STVA 1 ответил Алексей Коротеев
   68 / 802
13 июля в 16:33
Как говорится : поживем , увидим.
stavr74
stavr74 ответил морозз
   645 / 802
13 июля в 15:33
Очередной фарм клуб Зенита созданный газовым бароном Миллером! - куда катится наш футбол или уже прикатился?
отбирать очки у конкурентов. и гарантированно +6 очков в сезон
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
13 июля в 15:15
Вот и прекрасно! Покажите пупсикам, что вы не случайно оказались в РПЛ) Удачи и победы, горожане!
13 RUS
13 RUS
   121 / 802
13 июля в 15:01
Побьют зулусов
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   109 / 802
13 июля в 14:18
Тут многие красавцы желают сочинцам УДАЧИ ! Здесь удача не прокатит ! здесь либо умереть на поле против Спартака ,либо раздвинуть булки ! А так как у нас в стране умирать на поле никто не умеет ,то .....)))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил STVA 1
   109 / 802
13 июля в 14:12
Поглядим . Если не перегорят , то дадут бой .
Судя по словам Новосельцева . у них там идёт уже полное веселье ,так ,что ,уже перегорели ! ))
удав
удав
   150 / 802
13 июля в 13:15
жаль что играют в первом туре,команда только строится,вот туру к 10-му Сочи точно отобрал бы очки у спартака
Шуnя771
Шуnя771 ответил Caniggia
   16 / 802
13 июля в 12:58
Удачи новичкам-южанам!
Какие Южане? С миру по нитке собрали, вторая участь Жемчужины...
Шуnя771
Шуnя771 ответил Литейный 4
   16 / 802
13 июля в 12:56
Скажем честно состав у Сочи ещё совсем сырой. Правда и соперник у них уровня Тамбова. Гыгыгы
Дык в первом туре они не с Зенитом играют) Какой Тамбов?)
Footbolista
Footbolista
   1 / 802
13 июля в 11:05
Песец вам Песегов...
свиноспартач
свиноспартач
   205 / 802
13 июля в 11:04
как готов наш свинарник покажет игра, победы Спартаку
Caniggia
Caniggia
   46 / 802
13 июля в 11:01
Удачи новичкам-южанам!
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
13 июля в 11:00
Поглядим . Если не перегорят , то дадут бой .
Армейская душа
Армейская душа
   83 / 802
13 июля в 10:57
Федун тоже судей подготовил
Footbolista
Footbolista ответил mihaluch
   1 / 802
13 июля в 10:51
и от Спартака 6 штук получить)...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   290 / 802
13 июля в 10:49
Сочи удачи!
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
13 июля в 10:43
Надо быть всегда готовым "Спартаку" семь штук забить.
LOpp
LOpp
   13 / 802
13 июля в 10:39
Делом чести сегодня будет обыграть очередную команду "+6 очков для Газпрома"
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
13 июля в 10:38
Удачи!
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
13 июля в 10:33
    ДАША Д
    ДАША Д
       179 / 802
    13 июля в 10:33
    Уж слишком самоуверенны
    Footbolista
    Footbolista ответил Даниил Корохов
       1 / 802
    13 июля в 10:32
    Если человеку
    Будет, что сказать,
    Он лучше промолчит.
    "И лишь только тот,
    Кому нечего сказать,
    Громче всех кричит,
    Он громче всех кричит."...
    Машина Времени
    ziborock
    ziborock
       19 / 802
    13 июля в 10:21
    Готовы?! Хорошо! Не под Зенит же ложиться!
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов ответил морозз
       237 / 802
    13 июля в 10:00
    Очередной фарм клуб Зенита созданный газовым бароном Миллером! - куда катится наш футбол или уже прикатился?
    в совокупности со скандальными трансферами и еще одного фарм клуба, выведенного в вышку, бомжи все равно будут кричать про кабинетную возню и купленных судей Федуном, Гинером, Галицким и при чем кричать громче всех!
    EAGinLE
    EAGinLE
       36 / 802
    13 июля в 09:59
    Победы Спартаку .
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       384 / 802
    13 июля в 09:41
    мюллер уже премию выписал наверно вот и треплются.
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 802
    13 июля в 09:37
    Скажем честно состав у Сочи ещё совсем сырой. Правда и соперник у них уровня Тамбова. Гыгыгы
    морозз
    морозз
       24 / 802
    13 июля в 09:32
    Очередной фарм клуб Зенита созданный газовым бароном Миллером! - куда катится наш футбол или уже прикатился?
    Androshin
    Androshin
       364 / 802
    13 июля в 09:26
    Вся страна сегодня только за Сочи!
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