Песегов: «Мы готовы к матчу против „Спартака“»

Полузащитник «Сочи» Евгений Песегов рассуждает о предстоящем поединке первого тура РПЛ против «Спартака».
Мы готовы, физическую форму набрали. В товарищеском матче «Спартак» поймал нас на разобранном состоянии, а сейчас уже более подготовлены. Дадим бой.
Будет, что сказать,
Он лучше промолчит.
"И лишь только тот,
Кому нечего сказать,
Громче всех кричит,
Он громче всех кричит."...
Машина Времени
Будет, что сказать,
Он лучше промолчит.
"И лишь только тот,
Кому нечего сказать,
Громче всех кричит,
Он громче всех кричит."...
Машина Времени